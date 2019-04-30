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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Российский политолог объяснил, почему Зеленский выигрывает первый спор с Путиным

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      Путин не перетроллит Зеленского – российский политтехнолог
      Путин не перетроллит Зеленского – российский политтехнолог / Фото из открытых источников

      Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил российскому президенту Владимиру Путину на решение выдавать паспорта жителям оккупированных территорий, и даже больше – намерение распространить это на всех украинцев. Но при этом обмене заявлениями главе кремля не удастся "перетроллить" Зеленского.

      Отвечая на реакцию Владимира Зеленского на эту тему Путин переходит на "стеб" и "троллинг", считает российский политолог и журналист Глеб Павловский, пишет "Радио Свобода".

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      24 апреля Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. На этом он не остановился – потом сделал заявление, что Россия думает над предоставлением своего гражданства всем украинцам.

      Владимир Зеленский ответил на это главе Кремля, призвав не тратить зря время. Новоизбранный президент Украины отметил, что украинцы понимают всю суть российского паспорта и призвал не говорить с Украиной языком угроз. После этого Путин еще дважды прокомментировал его слова, посоветовал вернуть украинский паспорт Михаилу Саакашвили. Он предложил подумать над идеей "общего гражданства".

       

      Павловский, комментируя этот обмен заявлениями, отметил, что Путин пытается перейти на троллинг. Вместе с тем в ответе Зеленского присутствует только ирония – "и это важно".

      На этом пути он не перетроллит Зеленского, это опасно для Путина, а не для Зеленского. И вот это шоу, которое собираются показать, я думаю, это тоже ложный вариант. Ложный для Кремля,
      – считает он.

      Политолог также отметил, что сейчас "все преимущества на стороне Зеленского". Он добавил, что "в Кремле забывают, что путинское большинство – это действительно аудитория Comedy Club и похожих программ".

      Кроме того, Павловский считает, что "Путин совершенно не подразумевает, что за паспортам следует какая-то программа переселения людей сюда". На самом деле эта "бумажка" об упрощении процедуры получения гражданства очень мало дает, однако жители оккупированных территорий на нее соглашаться. В этом, по мнению политолога, нет никакого сомнения.

      Отметим, указ Владимира Путина относительно российских паспортов для жителей оккупированного Донбасса вызвал резкую реакцию как со стороны украинской власти, так и со стороны международного сообщества. В частности, 25 апреля Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по этому вопросу.

      Однако страна-агрессор активно воплощает свой замысел. Так, на территории России открыли уже два пункта выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса – в селе Покровское и Новошахтинске, что в Ростовской области.

      Как будут воплощать скандальный указ Путина?​Заявление на выдачу гражданства России от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не более трех месяцев. Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта России без обязательных экзаменов или соблюдения требования о проживании в России сроком более чем пять лет. Основное условие изменения гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Российские паспорта на Донбассе Украина – Россия Владимир Путин Владимир Зеленский
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