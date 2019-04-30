В России открыли еще один пункт выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса

В селе Покровское Неклиновского района Ростовской области РФ во вторник, 30 апреля, открылся новый центр выдачи российских паспортов для жителей оккупированного украинского Донбасса.

Сейчас центр начал работу тестовом режиме, пишут российские СМИ.

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Представитель главного управления по делам миграции министерства внутренних дел РФ Кирилл Алзинов рассказал, что в этом центре получать российские паспорта смогут только жители так называемой "ДНР".

Вчера, 29 апреля, в Новошахтинске Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям незаконной "ЛНР".

"Пока на территории региона будет действовать два таких центра. Учитывая, что срок рассмотрения заявлений до трех месяцев, мы рассчитываем, что первые паспорта будут выданы ранее указанного срока", – сказал Алзинов.

По его словам, центр выдачи паспортов страны-агрессора в Новошахтинске за один день принял 80 заявлений от жителей оккупированной Луганщины.

Как рассказал 24 каналу журналист Сергей Иванов, среди мирных жителей оккупированного Донбасса преимущественно никто не хочет получать российский паспорт и гражданство. Однако, люди, которые работают в так называемой народной милиции обязаны получить такие "документы".

Как Украина отреагировала на паспортный указ Путина?​

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи паспорта РФ жителям оккупированного Донбасса, а затем вообще сказал, что размышляет над облегчением приобретения российского гражданства для всех украинцев.



Будущий президент Владимир Зеленский в ответ на такую ​​идею Путина, заявил, что России не стоит зря тратить время на попытки соблазнить граждан Украины паспортами РФ.



В то же время, действующий президент Петр Порошенко назвал недопустимым упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса. По его словам, Кремль пытается оправдать и легитимизировать свое военное присутствие в Украине и может планировать аннексию региона. Кроме того, Россия нарушила Минские договоренности и пытается вмешаться во внутренние дела Украины.



В Евросоюзе, США и других цивилизованных странах осудили решение Путина и выразили свою обеспокоенность. Украинские дипломаты сейчас готовят жесткий пакет санкций против России из-за этого указа.