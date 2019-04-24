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      Зачем Россия будет выдавать паспорта жителям Донбасса: циничное заявление Путина

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      Путин заявил, что РФ "помогает" жителям Донбасса, выдавая паспорта РФ
      Путин заявил, что РФ "помогает" жителям Донбасса, выдавая паспорта РФ / Фото из открытых источников

      Президент России Владимир Путин сделал циничное заявление после огласки и жесткой реакции мира на его указ о об упрощении выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий на Донбассе. Глава Кремля утверждает, что это лишь вопрос гуманитарного характера.

      Глава Кремля во время встречи с членами совета законодателей сказал, что Россия не хочет создавать какие-либо проблемы Украине и будущему президенту Владимиру Зеленскому, который победил на выборах, передает ТАСС.

      Читайте также: Паспорт для оккупированных: как Путин будет влиять на Донбасс и чем это может завершиться

      У нас нет никакого желания создавать проблемы новой украинской власти. Но терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на "территории Донецкой и Луганской республик", вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав – это переходит все границы с точки зрения прав человека. Это вопрос сугубо гуманитарного характера,
      – заявил Путин.

      Он пояснил, что жители ОРДЛО якобы не могут нормально передвигаться и реализовать свои элементарные права и потребности.

      Как отреагировала Украина и международное сообщество?

      Президент Украины Петр Порошенко назвал недопустимым упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса. По его словам, Кремль пытается оправдать и легитимизировать свое военное присутствие в Украине и может планировать аннексию региона. Кроме того, Россия нарушила Минские договоренности и пытается вмешаться во внутренние дела Украины. Поэтому, Порошенко призвал мир осудить преступные действия Кремля и усилить антироссийские санкции.

      Украина также обратилась в Совет безопасности ООН из-за скандального указа российского президента. Указ Путина уже осудили США, Литва, Польша, Латвия.

      Что предусматривает скандальный указ Путина?
      Документ предусматривает, что заявление на выдачу гражданства от жителей самопровозглашенных республик должны рассматривать не более трех месяцев. Соответствующий указ появился на сайте российского президента, поэтому он уже вступил в силу.

      В документе указано, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Они смогут получить российские паспорта без обязательных экзаменов или соблюдения требования о проживании в РФ сроком более чем пять лет.

      Основные условия изменения гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" и сдача украинского паспорта. Однако желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Владимир Путин Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Новости политики
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