Зачем Путину раздавать паспорта РФ всем украинцам: объяснение дипломата

Заявление президента РФ Владимира Путина о намерении раздавать российское гражданство по упрощенной процедуре всем украинцам демонстрирует стремление Кремля продолжать эскалацию.

Такое мнение высказал посол, постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

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Он отметил, что желание Москвы о паспортизации всех украинцев четко демонстрирует, что Путин не собирается решать вопрос окончания войны на Донбассе. Наоборот – он стремится усиливать военное присутствие в Украине и обострять конфликт.

Если бы РФ хотела компромисса и урегулировать конфликт, она бы сейчас воздерживалась от эскалации и оставляла новому президенту Украины пространство для дипломатического маневра. Но Россия хочет дальнейшей эскалации и хаотизации Украины и поэтому продолжает усложнять правила игры,

– подчеркнул Кулеба.

Накануне Путин заявил, что Россия думает над предоставлением своего гражданства по упрощенной процедуре не только жителям оккупированного Донбасса, но и всем украинцам. Такое решение не было спонтанным, а хорошо "просчитанным".

Как жителям Донбасса будут выдавать паспорта РФ?​

24 апреля президент РФ Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Упрощенная процедура предусматривает:



• Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не более трех месяцев.



• Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования о проживании в России сроком более чем пять лет.



• Основные условия изменения гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".



• Желающим нужно приехать в Ростовскую область, на оккупированной территории паспорта будут получать только пророссийские боевики.



В Евросоюзе, США и других цивилизованных странах осудили решение Путина и выразили свою обеспокоенность. Украинские дипломаты сейчас готовят жесткий пакет санкций против России из-за этого указа.