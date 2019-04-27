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      Зачем Путину раздавать паспорта РФ всем украинцам: объяснение дипломата

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      Заявление Путина о паспортизации украинцев свидетельствует о желании эскалации
      Заявление Путина о паспортизации украинцев свидетельствует о желании эскалации / Фото из открытых источников

      Заявление президента РФ Владимира Путина о намерении раздавать российское гражданство по упрощенной процедуре всем украинцам демонстрирует стремление Кремля продолжать эскалацию.

      Такое мнение высказал посол, постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба.

      Читайте также: Во сколько Путину обойдется выдача паспортов на Донбассе: впечатляющая сумма

      Он отметил, что желание Москвы о паспортизации всех украинцев четко демонстрирует, что Путин не собирается решать вопрос окончания войны на Донбассе. Наоборот – он стремится усиливать военное присутствие в Украине и обострять конфликт.

      Если бы РФ хотела компромисса и урегулировать конфликт, она бы сейчас воздерживалась от эскалации и оставляла новому президенту Украины пространство для дипломатического маневра. Но Россия хочет дальнейшей эскалации и хаотизации Украины и поэтому продолжает усложнять правила игры,
      – подчеркнул Кулеба.

      Накануне Путин заявил, что Россия думает над предоставлением своего гражданства по упрощенной процедуре не только жителям оккупированного Донбасса, но и всем украинцам. Такое решение не было спонтанным, а хорошо "просчитанным".

      Как жителям Донбасса будут выдавать паспорта РФ?​
      24 апреля президент РФ Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Упрощенная процедура предусматривает:

      • Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не более трех месяцев.

      • Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования о проживании в России сроком более чем пять лет.

      • Основные условия изменения гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".

      • Желающим нужно приехать в Ростовскую область, на оккупированной территории паспорта будут получать только пророссийские боевики.

      В Евросоюзе, США и других цивилизованных странах осудили решение Путина и выразили свою обеспокоенность. Украинские дипломаты сейчас готовят жесткий пакет санкций против России из-за этого указа.

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      Теги: Владимир Путин Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Война на Донбассе
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