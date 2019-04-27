Зеленский ответил на желание Путина выдавать российские паспорта украинцам

Лидер президентских выборов Владимир Зеленский ответил главе Кремля Владимиру Путину по "паспортизации украинцев". Он призывает Россию "не тратить зря время".

Если кто-то и согласится на "искушение", то сделает это под влиянием российской пропаганды, написал Зеленский в своем официальном телеграмм-канале.

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Другой вероятной причиной согласиться на российский паспорт может стать "желание заработка или же скрытие от уголовных расследований".

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