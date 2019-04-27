Зеленский ответил на желание Путина выдавать российские паспорта украинцам
Лидер президентских выборов Владимир Зеленский ответил главе Кремля Владимиру Путину по "паспортизации украинцев". Он призывает Россию "не тратить зря время".
Если кто-то и согласится на "искушение", то сделает это под влиянием российской пропаганды, написал Зеленский в своем официальном телеграмм-канале.
Читайте также: Зачем Путин хочет раздавать паспорта РФ всем украинцам: объяснение дипломата
Другой вероятной причиной согласиться на российский паспорт может стать "желание заработка или же скрытие от уголовных расследований".
Новость дополняется...
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом1 апреля , 14:44
Фальшивые деньги в Украине: может ли банкомат выдать фальшивые купюры9 августа 2018 , 18:32
Как развивались ночные события в Святошино7 сентября 2016 , 10:31 1
Рассматриваем классные мотоциклы из "Миссия: Невыполнима"31 июля 2018 , 20:20
Нардепы одобрили 850 гривен штрафа за непристегнутый ремень безопасности10 сентября 2018 , 12:59