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      Зеленский ответил на желание Путина выдавать российские паспорта украинцам

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      Зеленский ответил на желание Путина выдавать российские паспорта украинцам
      / Фото из открытых источников

      Лидер президентских выборов Владимир Зеленский ответил главе Кремля Владимиру Путину по "паспортизации украинцев". Он призывает Россию "не тратить зря время".

      Если кто-то и согласится на "искушение", то сделает это под влиянием российской пропаганды, написал Зеленский в своем официальном телеграмм-канале.

      Читайте также: Зачем Путин хочет раздавать паспорта РФ всем украинцам: объяснение дипломата

      Другой вероятной причиной согласиться на российский паспорт может стать "желание заработка или же скрытие от уголовных расследований".

      Новость дополняется...

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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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