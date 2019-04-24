Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе.
Документ предусматривает, что заявление на выдачу гражданства от жителей самопровозглашенных республик должны рассматривать не более трех месяцев.
Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
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