Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса

Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Документ предусматривает, что заявление на выдачу гражданства от жителей самопровозглашенных республик должны рассматривать не более трех месяцев.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе.

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