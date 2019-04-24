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      Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса

      82 Читати новину українською
      Владимир Путин
      Владимир Путин / Getty images

      Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе.

      Документ предусматривает, что заявление на выдачу гражданства от жителей самопровозглашенных республик должны рассматривать не более трех месяцев.

      Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

      Новость дополняется...

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Путин Новости России
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