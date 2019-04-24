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      Путін спростив отримання російського громадянства для жителів Донбасу

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty images

      Президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі.

      Документ передбачає, що заява на видачу громадянства від жителів самопроголошених республік має розглядати не довше трьох місяців.

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      Указ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

      В документі, підписаному Путіним, мовиться, що особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку.

      Як відбуватиметься спрощена процедура видачі російських паспортів?

      Так, згідно з указом, щоб отримати російське громадянство українці, які проживають на окупованому Донбасі, крім заяви, мають подати такі документи: "липовий паспорт" фейкової "ДНР" чи "ЛНР" з відміткою про реєстрацію за місцем проживання на території Донецької або Луганської області; документ, який свідчить про зміну прізвища, імені та по батькові; документ про наявність громадянства іноземної держави; документ про укладення чи розірвання шлюбу; свідоцтво про народження дитини, включене в заяву про прийом в громадянство Російської Федерації.

      Жителі окупованих територій зможуть отримати російські паспорти без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.

      Основними умовами зміни громадянства будуть наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і здача українського паспорта. Проте бажаючим потрібно буде їхати в Ростовську область, лише силовики отримуватимуть паспорти на місці.

      Навіщо Росії паспортизація Донбасу?

      Тема паспортизації Донбасу піднімалася неодноразово. На думку політолога Вадима Самодурова, паспортизація є робочим сценарієм Кремля в разі кризового розвитку подій в регіоні.

      Спрощене отримання громадянства Росії для українців – пропагандистський крок, як для внутрішнього споживання, так і для українців, орієнтованих на РФ. Кремль показує так звані "нерозривні" зв’язки слов’янських народів і "штучний" характер військового конфлікту,
      – вважає голова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Володимир Путін Війна на Донбасі
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