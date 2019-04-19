16:01
19 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Олені вийшли проти Путіна. Будинки російського політика на "загнівающєм Западє"
      Вєсті Кремля
      23:59, 18 квітня
      Вєсті.UA: ЗЕпрокурор Луценко. Судний день "ПриватБанку"
      Вєсті.UA
      22:20, 18 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як раніше на іподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 квітня
      Телеканал новин 24 Блоги Олексій Чибісов
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Олексій Чибісов

      Росія готується роздавати паспорти на Донбасі: до чого тут вибори президента в Україні?

      327
      Чи будуть жителям окупованих територій роздавати російські паспорти?
      Чи будуть жителям окупованих територій роздавати російські паспорти? / Уніан

      Схоже, плани Путіна дотиснути Україну в будь-який спосіб можуть втілитися у життя найближчим часом. І зараз ми бачимо, як окупанти розробляють стратегію на всі можливі варіанти президентських виборів.

      В арсеналі Кремля чимало зброї: політичний шантаж, економічний тиск та безпосередньо військові можливості РФ із її найманцями та кадровиками, які їдуть "у відпустку" зі своїм танком.

      Читайте також: Що зміниться на Донбасі після президентських виборів?

      Але якщо з останніми варіантами все вже підготовлено та налагоджено, а на політичному поприщі постійно з'являються нові важелі тиску на Україну. Зокрема, звичайну ідею кинути кістку голодним мешканцям "ДНР" та "ЛНР" у вигляді роздачі паспортів планують переформатувати. І використати цю можливість можуть для шантажу Києва, якщо там зміниться влада.

      Націлені росіяни саме на Володимира Зеленського, який, якщо навіть дуже захоче казати про мир та союз із Росією, робити це привселюдно ніяк не зможе. А в тому випадку, якщо він буде націлений не на капітуляцію, Кремль й готує йому політичну пастку. У вигляді масової роздачі тисячам людей російських паспортів, які, безумовно, можуть бути визнані у разі підписання якихось угод про мир між "ДНР", "ЛНР" та Києвом. Точно так же Путін може і по-справжньому вивести свої підрозділи з Донбасу, але залишити там "нових" людей – бойовиків із паспортами, виписаними на нові імена та прізвища, яких навіть ідентифікувати буде неможливо, не те що відрізнити від тих, хто до війни мав український паспорт.

      Може спрацювати це й з іншого боку: якщо, наприклад, на переговорах хтось пропонуватиме неприйнятні для Путіна пропозиції. Він може натякнути, що зараз визнає всіх на Донбасі "громадянами РФ", а потім вбити хоча б кількох, та оголосити війну Україні через те, що "Київ позбавив життя росіян".

      І всі санкції чи що там ще з боку Заходу у цьому випадку Путіна можуть взагалі не турбувати, оскільки після виборів буде політичний хаос із відкрито із відокремленою від президента Верховною Радою. І поки команда гаранта зуміє досягти хоч якогось консенсусу із нардепами чи привести до парламенту своїх людей, доки будуть налагоджені адекватні зв'язки із міжнародними партнерами України, щоб вести діалог із антипутинською коаліцією, вибивати санкції та озброєння, може пройти стільки часу, що росіянам вистачить змоги дійти казна куди.

      В принципі, цей же план щодо розв'язання війни цілком можуть впровадити і якщо діючого президента переоберуть на другий термін, хоча й з великим ризиком для Кремля. Але рейтинги кандидатів свідчать про те, що Порошенко на посаді не залишиться.єє

      Читайте також: Гра у "вибори": навіщо у "республіках" обирають "молодіжні парламенти"

      blog_ava
      Марина Порошенко чи Олена Зеленська: хто з майбутніх перших леді стильніша
      сьогодні
      13199
      Автор: Олексій Чибісов
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Публікації Війна на Донбасі Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Як прийняти програш свого кандидата в президенти
      сьогодні , 16:00 Як прийняти програш свого кандидата в президенти
      3
      Журналісти оприлюднили листування "Зе-команди": хто впливає на кандидата
      сьогодні , 15:47 Журналісти оприлюднили листування "Зе-команди": хто впливає на кандидата
      297
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      сьогодні , 15:39 Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      Анастасія Зазуляк 32543
      Росія готується роздавати паспорти на Донбасі: до чого тут вибори президента в Україні?
      сьогодні , 15:00 Росія готується роздавати паспорти на Донбасі: до чого тут вибори президента в Україні?
      Олексій Чибісов 327
      Як не посваритися з близькими через вибори президента
      сьогодні , 14:35 Як не посваритися з близькими через вибори президента
      Олександр Бевза 180
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук