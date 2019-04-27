Путин собирается выдавать паспорта РФ всем украинцам

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ думает над предоставлением российского гражданства по упрощенной процедуре не только жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а и всем украинцам.

Путин назвал "страшилками" заявления о том, что упрощенная паспортизация оккупированного Донбасса дорого обойдется российскому бюджету, пишет ТАСС.

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"Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", – сказал Путин на пресс-конференции.

Президент РФ заявил, что решение о гражданстве не было спонтанным.

Мы все посчитали. И количество возможных претендентов на наши паспорта, и количество пенсионеров из этого числа. Это примерно одна треть из того контингента, который, как мы считаем, может претендовать на наше гражданство,

– добавил Путин.

В России уже заявляли, что по 2018 год 83 тысячи украинцев получили гражданство РФ. В 2017 гражданство государства-агрессора получили на 2038 украинцев больше. Сейчас Украина уже обратилась в Совет безопасности ООН из-за скандального указа российского президента. В Евросоюзе осудили решение Путина и выразили свою обеспокоенность.

Что известно о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса?

24 апреля президент РФ Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Упрощенная процедура предусматривает:



• Заявление на выдачу гражданства РФ от жителей оккупированных территорий Украины должны рассматривать не дольше трех месяцев.



• Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет.



• Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР".



• Желающим нужно приехать в Ростовскую область, на оккупированной территории будут получать паспорта только пророссийские боевики.