Путін збирається видавати паспорти РФ усім українцям

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ думає над наданням російського громадянства за спрощеною процедурою не лише жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, а й усім українцям.

Путін назвав "страшилками" заяви про те, що спрощена паспортизація окупованого Донбасу дорого коштуватиме російському бюджету, пише ТАСС.

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"Ми взагалі думаємо про те, щоб надавати у спрощеному порядку громадянам України наше громадянство", – сказав Путін на прес-конференції.

Президент РФ заявив, що рішення про громадянство не було спонтанним.

Ми все порахували. І кількість можливих претендентів на наші паспорти, і кількість пенсіонерів з цього числа. Це приблизно одна третина з того контингенту, який, як ми вважаємо, може претендувати на наше громадянство,

– додав Путін.

У Росії уже заявляли, що за 2018 рік 83 тисячі українців отримали громадянство РФ. У 2017 громадянство держави-агресора отримали на 2038 українців більше. Наразі Україна вже звернулася до Ради безпеки ООН через скандальний указ російського президента. У Євросоюзі засудили рішення Путіна та висловили свою стурбованість.

Як жителям Донбасу видаватимуть паспорти РФ?24 квітня президент РФ Путін підписав указ про спрощення процедури отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей. Спрощена процедура передбачає:



• Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.



• Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.



• Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".



• Охочим потрібно приїхати в Ростовську область, на окупованій території паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.