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      Путин назвал главную тему возможной встречи с Зеленским – война на Донбассе

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      Путин хотел бы поговорить с Зеленским про Донбасс
      Путин хотел бы поговорить с Зеленским про Донбасс / Коллаж 24 канала

      Президент России Владимир Путин не исключает, что может встретиться с лидером президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским. Главной темой их переговоров стало урегулирование конфликта на Донбассе.

      Такое заявление глава Кремля сделал на пресс-конференции по итогам визита в Китай, передают РосСМИ. По его мнению, войну на Донбассе можно закончить только выполнением Минских договоренностей. Кстати, именно Россия постоянно нарушает договоренности, перебрасывает оружие и военных в регион и не соблюдает перемирие.

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      Если у нас когда будет встреча (с Зеленским, – 24 канал), начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины. А здесь, на мой взгляд, есть только один способ – это выполнение Минских соглашений,
      – сказал Путин.

      В связи с этим президент страны-агрессора раскритиковал предвыборные заявления Зеленского, в которых он подчеркивал, что не собирается подписывать указ об амнистии для боевиков и не согласен предоставить территориям особый статус ОРДЛО.

      "И то, и другое является ключевой частью содержания Минских соглашений. А как можно без выполнения Минских соглашений решать проблему "Л/ДНР"? Я бы с удовольствием задал ему эти вопросы и подискутировал на эти темы", – цинично добавил он.

      Глава Кремля отметил, что Зеленского поддержала большая часть украинцев. Они устали от войны на Донбассе, поэтому ждут от будущего президента решения именно этого вопроса.

      "Но если уже с порога будущий президент заявляет о том, что он не собирается выполнять Минские соглашения – а как тогда он собирается решать эту проблему? Я бы с удовольствием подискутировал с ним на эту тему, хотелось бы понять его позицию", – подытожил Путин.

      Что говорят у Зеленского о решении войны на Донбассе?
      Будущий президент Владимир Зеленский планирует бороться с Россией, которая 5 лет назад развязала войну на Донбассе, с помощью санкций Запада. Также нужно расширить Минский формат за счет подписантов Будапештского меморандума – США и Великобритании.

      В целом в решении вопроса конфликта на Донбассе есть четыре составляющих: дипломатическая, экономическая, информационная и военная. Любую войну можно закончить дипломатическим или военным путем. Однако последнее приведет к огромному количеству смертей военных ВСУ.

      Кроме того, команда Зеленского убеждена, что нужно взаимодействовать с украинцами, которые живут в неподконтрольных Киеву районах. Им стоит доносить, что реально происходит в Украине, что здесь их ждут, толерантно относятся к тем, кто не замешан в войне, на чьих руках нет крови и военных преступлений. И самое главное – Украина собирается возвращать оккупированные территории.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Украина – Россия Владимир Зеленский Владимир Путин Война на Донбассе Минские договоренности
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