Путин назвал главную тему возможной встречи с Зеленским – война на Донбассе

Президент России Владимир Путин не исключает, что может встретиться с лидером президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским. Главной темой их переговоров стало урегулирование конфликта на Донбассе.

Такое заявление глава Кремля сделал на пресс-конференции по итогам визита в Китай, передают РосСМИ. По его мнению, войну на Донбассе можно закончить только выполнением Минских договоренностей. Кстати, именно Россия постоянно нарушает договоренности, перебрасывает оружие и военных в регион и не соблюдает перемирие.

Читайте также: Путин собирается выдавать паспорта РФ всем украинцам

Если у нас когда будет встреча (с Зеленским, – 24 канал), начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины. А здесь, на мой взгляд, есть только один способ – это выполнение Минских соглашений,

– сказал Путин.

В связи с этим президент страны-агрессора раскритиковал предвыборные заявления Зеленского, в которых он подчеркивал, что не собирается подписывать указ об амнистии для боевиков и не согласен предоставить территориям особый статус ОРДЛО.

"И то, и другое является ключевой частью содержания Минских соглашений. А как можно без выполнения Минских соглашений решать проблему "Л/ДНР"? Я бы с удовольствием задал ему эти вопросы и подискутировал на эти темы", – цинично добавил он.

Глава Кремля отметил, что Зеленского поддержала большая часть украинцев. Они устали от войны на Донбассе, поэтому ждут от будущего президента решения именно этого вопроса.

"Но если уже с порога будущий президент заявляет о том, что он не собирается выполнять Минские соглашения – а как тогда он собирается решать эту проблему? Я бы с удовольствием подискутировал с ним на эту тему, хотелось бы понять его позицию", – подытожил Путин.

Что говорят у Зеленского о решении войны на Донбассе?

Будущий президент Владимир Зеленский планирует бороться с Россией, которая 5 лет назад развязала войну на Донбассе, с помощью санкций Запада. Также нужно расширить Минский формат за счет подписантов Будапештского меморандума – США и Великобритании.



В целом в решении вопроса конфликта на Донбассе есть четыре составляющих: дипломатическая, экономическая, информационная и военная. Любую войну можно закончить дипломатическим или военным путем. Однако последнее приведет к огромному количеству смертей военных ВСУ.



Кроме того, команда Зеленского убеждена, что нужно взаимодействовать с украинцами, которые живут в неподконтрольных Киеву районах. Им стоит доносить, что реально происходит в Украине, что здесь их ждут, толерантно относятся к тем, кто не замешан в войне, на чьих руках нет крови и военных преступлений. И самое главное – Украина собирается возвращать оккупированные территории.