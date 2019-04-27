Путін назвав головну тему можливої зустрічі з Зеленським – війна на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін не виключає, що може зустрітися з лідером президентських виборів в Україні Володимиром Зеленським. Головною темою їх переговорів стало б врегулювання конфлікту на Донбасі.

Таку заяву глава Кремля зробив на прес-конференції за підсумками візиту до Китаю, передають РосЗМІ. На його думку, війну на Донбасі можна закінчити тільки виконанням Мінських домовленостей. До речі, саме Росія постійно порушує домовленості, перекидає зброю і військових в регіон та не дотримується перемир'я.

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Якщо у нас колись буде зустріч (з Зеленським, – 24 канал), почнуться якісь переговори, чого я не виключаю, то ми, перш за все, повинні будемо говорити про те, як закінчити конфлікт на південному сході України. А тут, на мій погляд, є тільки один спосіб – це виконання Мінських угод,

– сказав Путін.

У зв'язку з цим президент країни-агресора розкритикував передвиборчі заяви Зеленського, в яких він наголошував, що не збирається підписувати указ про амністію для бойовиків і не згоден надати територіям ОРДЛО особливий статус.

"І те, й інше є ключовою частиною змісту Мінських угод. А як можна без виконання Мінських угод вирішувати проблему "Л/ДНР"? Я б із задоволенням поставив йому ці питання і подискутував на ці теми", – цинічно додав він.

Глава Кремля зауважив, що Зеленського підтримала велика частина українців. Вони втомилися від війни на Донбасі, тому чекають від майбутнього президента вирішення саме цього питання.

"Але якщо вже з порога майбутній президент заявляє про те, що він не збирається виконувати Мінські угоди – а як тоді він збирається вирішувати цю проблему? Я б із задоволенням подискутував з ним на цю тему, хотілося б зрозуміти його позицію", – підсумував Путін.

Що кажуть у Зеленського про вирішення війни на Донбасі? Майбутній президент Володимир Зеленський планує боротися з Росією, яка 5 років тому розв'язала війну на Донбасі, за допомогою санкцій Заходу. Також потрібно розширити Мінський формат за рахунок підписантів Будапештського меморандуму – США та Великої Британії.



Загалом у вирішенні питання конфлікту на Донбасі є чотири складових: дипломатична, економічна, інформаційна та військова. Будь-яку війну можна закінчити дипломатичним або військовим шляхом. Проте останній призведе до величезної кількості смертей військових ЗСУ.



Окрім того, команда Зеленського переконана, що потрібно взаємодіяти з українцями, які живуть а непідконтрольних Києву районах. Їм варто доносити, що реально відбувається в Україні, що тут їх чекають, толерантно ставляться до тих, хто не замішаний у війні, на чиїх руках немає крові та військових злочинів. І найголовніше – Україна збирається повертати окуповані території.