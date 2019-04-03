Як Зеленський планує вирішити проблему війни на Донбасі та боротися з Росією

Кандидат у президенти Володимир Зеленський планує боротися з Росією, яка 5 років тому розв'язала війну на Донбасі, за допомогою санкцій Заходу. Також політик переконаний, що потрібно розширити Мінський формат за рахунок підписантів Будапештського меморандуму — США та Великої Британії.

Політтехнолог кандидата в президенти України Володимира Зеленського Дмитро Разумков розповів в інтерв'ю theБабелю, що у питанні Донбасу є чотири складових: дипломатична, економічна, інформаційна та військова. Будь-яку війну можна закінчити військовим шляхом або дипломатичним, який і пропонує команда Зеленського.

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"Боротися з РФ військовим шляхом дуже важко – це призведе до великої кількості смертей наших хлопців на фронті. Тому оптимальним буде тиснути на Росію санкціями. Базовим тут є "нормандський формат", продовженням якого стали Мінські домовленості. Відхилятися від них не можна, на жаль чи на щастя. Вони не такі погані, як їх намагаються представити. Увесь санкційний тиск на Росію пов'язаний саме з Мінськими домовленостями", – сказав Разумков.

Ще один вектор тиску на Росію – США, які ввели потужні санції проти Кремля. Окрім них, сильний тиск на країну-агресора чинить і Велика Британія. Лондон зайняв радикальну позицію щодо Кремля після ситуації в Солсбері.

Що пропонує Зеленський? Розгорнути Мінський формат за рахунок підписантів Будапештського меморандуму – США та Великої Британії. Це дасть можливість консолідувати вищеперераховані вектори в єдиний лазерний промінь і направити його на Російську Федерацію. Це може змусити Росію відмовитися від своїх агресивних планів,

– наголосив політтехнолог Зеленського.

У проблемі повернення Донбасу існує ще й економічний базис. У команді лідера "95 Кварталу" зауважили, що в державі має бути висока якість життя і хороші економічні показники. У свою чергу, це покаже жителям окупованих територій, що Україна швидко розвивається.

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Окрім того, потрібно взаємодіяти з українцями, які живуть а непідконтрольних Києву районах. Їм варто доносити, що реально відбувається в Україні, що тут їх чекають, толерантно ставляться до тих, хто не замішаний у війні, на чиїх руках немає крові та військових злочинів. І найголовніше – Україна збирається повертати окуповані території.

Останній і найважливіший пункт – це українська армія. Ми повинні її модернізувати та розвивати. Це наблизить нас до вступу в ЄС і НАТО,

– наголосили у Зеленського.

Зокрема, його команда планує збільшити видатки на армію. Наразі на оборонку виділяють 5% ВВП, але в реальності на армію йде 2,5%. Решта грошей йдуть на МВС, СБУ і Генпрокуратуру. На думку Разумкова, 2,5% ВВП – це мало для країни, яка веде війну.

Окрім того, потрібно підвищити зарплати і забезпечення для військовослужбовців.

Хто перемагає на виборах президента?Після підрахунку ЦВК 99.99% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.