20:10
3 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Пиня хоче більше грошей. Росіяни можуть побачити туалети лише у космосі
      Вєсті Кремля
      23:07, 2 квітня
      Вєсті.UA: Як Порошенко витягує свій рейтинг. Телефонна проблема Ляшка
      Вєсті.UA
      20:04, сьогодні
      Захмарні рахунки: про які махінації "Київтеплоенерго" має знати кожен
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Як Зеленський планує вирішити проблему війни на Донбасі та боротися з Росією

      1724 Читать новость на русском
      Як Зеленський планує вирішувати проблему Донбасу
      Як Зеленський планує вирішувати проблему Донбасу / Фото з відкритих джерел

      Кандидат у президенти Володимир Зеленський планує боротися з Росією, яка 5 років тому розв'язала війну на Донбасі, за допомогою санкцій Заходу. Також політик переконаний, що потрібно розширити Мінський формат за рахунок підписантів Будапештського меморандуму — США та Великої Британії.

      Політтехнолог кандидата в президенти України Володимира Зеленського Дмитро Разумков розповів в інтерв'ю theБабелю, що у питанні Донбасу є чотири складових: дипломатична, економічна, інформаційна та військова. Будь-яку війну можна закінчити військовим шляхом або дипломатичним, який і пропонує команда Зеленського.

      Читайте також: Передвиборча програма Володимира Зеленського: основні тези

      "Боротися з РФ військовим шляхом дуже важко це призведе до великої кількості смертей наших хлопців на фронті. Тому оптимальним буде тиснути на Росію санкціями. Базовим тут є "нормандський формат", продовженням якого стали Мінські домовленості. Відхилятися від них не можна, на жаль чи на щастя. Вони не такі погані, як їх намагаються представити. Увесь санкційний тиск на Росію пов'язаний саме з Мінськими домовленостями", сказав Разумков.

      Ще один вектор тиску на Росію США, які ввели потужні санції проти Кремля. Окрім них, сильний тиск на країну-агресора чинить і Велика Британія. Лондон зайняв радикальну позицію щодо Кремля після ситуації в Солсбері.

      Що пропонує Зеленський? Розгорнути Мінський формат за рахунок підписантів Будапештського меморандуму США та Великої Британії. Це дасть можливість консолідувати вищеперераховані вектори в єдиний лазерний промінь і направити його на Російську Федерацію. Це може змусити Росію відмовитися від своїх агресивних планів,
      наголосив політтехнолог Зеленського.

      У проблемі повернення Донбасу існує ще й економічний базис. У команді лідера "95 Кварталу" зауважили, що в державі має бути висока якість життя і хороші економічні показники. У свою чергу, це покаже жителям окупованих територій, що Україна швидко розвивається.

      Читайте також: Розвороту до Росії не буде: чому новообраний президент не змінить курс на ЄС і НАТО

      Окрім того, потрібно взаємодіяти з українцями, які живуть а непідконтрольних Києву районах. Їм варто доносити, що реально відбувається в Україні, що тут їх чекають, толерантно ставляться до тих, хто не замішаний у війні, на чиїх руках немає крові та військових злочинів. І найголовніше Україна збирається повертати окуповані території.

      Останній і найважливіший пункт це українська армія. Ми повинні її модернізувати та розвивати. Це наблизить нас до вступу в ЄС і НАТО,
      наголосили у Зеленського. 

      Зокрема, його команда планує збільшити видатки на армію. Наразі на оборонку виділяють 5% ВВП, але в реальності на армію йде 2,5%. Решта грошей йдуть на МВС, СБУ і Генпрокуратуру. На думку Разумкова, 2,5% ВВП  це мало для країни, яка веде війну. 

      Окрім того, потрібно підвищити зарплати і забезпечення для військовослужбовців.

      Хто перемагає на виборах президента?Після підрахунку ЦВК 99.99% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.

       

       

       

       

      blog_ava
      Передвиборча програма Володимира Зеленського: основні тези
      сьогодні
      34777
      Теги: Війна на Донбасі Володимир Зеленський Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Новини США Санкції Новини Росії Україна – Росія Збройні сили України Мінські домовленості Нормандський формат Великобританія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Виборці Зеленського ввімкнули режим самознищення
      сьогодні , 17:41 Виборці Зеленського ввімкнули режим самознищення
      Блог Соцмережі 3936
      4 мільйони гривень для Вищого антикорупційного суду: дивіться кому і скільки
      сьогодні , 17:01 4 мільйони гривень для Вищого антикорупційного суду: дивіться кому і скільки
      Фундація DEJURE 869
      Уряд Зеленського vs уряд Порошенка: яким буде та чого чекати
      сьогодні , 16:15 Уряд Зеленського vs уряд Порошенка: яким буде та чого чекати
      Ірина Поліщук 3466
      Наркотики та алкоголь: бойовики закатували обдовбаних приспішників
      сьогодні , 15:00 Наркотики та алкоголь: бойовики закатували обдовбаних приспішників
      Олексій Чибісов 1337
      Марина Порошенко чи Олена Зеленська: хто з майбутніх перших леді стильніша
      сьогодні , 13:00 Марина Порошенко чи Олена Зеленська: хто з майбутніх перших леді стильніша
      Юлія Девда 5339
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук