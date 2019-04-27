Зеленський відповів на бажання Путіна видавати російські паспорти усім українцям

Лідер президентських виборів Володимир Зеленський відповів очільнику Кремля Володимирові Путіну на його наміри спростити процедуру отримання російського паспорта усім українців. Він закликає Росію не витрачати даремно час та наголошує – Україна не здається у всіх сенсах цього слова.

Якщо хтось і погодиться на "спокусу" від Путіна, то зробить це під впливом російської пропаганди, написав Зеленський у своєму офіційному телеграм-каналі.

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Іншою ймовірною причиною погодитись на російський паспорт може стати "бажання заробітку або ж переховування від кримінальних розслідувань".

Ми навіть можемо надати Володимиру Путіну перелік тих громадян України, яким у найближчий час стане дуже некомфортно у країні, яку вони цинічно грабували, зловживаючи високими посадами. Нехай Росія знову вирішує, де найбільше їй потрібні такі "професіонали" – у Ростові чи Магадані,

– наголосив він.

При цьому новообраний президент зазначив, що відмінність України від Росії полягає в тому, що "ми, українці, маємо у своїй країні свободу слова, і вільні ЗМІ, і інтернет. Тому ми чудово знаємо, що російський паспорт надає насправді".

До таких "прав" Володимир Зеленський зарахував:

право бути заарештованим за мирний протест.

право не мати вільних та конкурентних виборів.

право взагалі забути про наявність природних прав та свобод людини.

Як писав 24 канал, Володимир Путін заявив, що Росія думає над наданням свого громадянства за спрощеною процедурою не лише жителям окупованого Донбасу, а й усім українцям. Таке рішення не було спонтанним, а добре "прорахованим".

Зеленський наголосив: не варто розраховувати, що багато українців захочуть стати "новою нафтою", на яку влада Росії намагається перетворити власний народ.

Українці – це вільні люди у вільній країні. Незалежній, суверенній та неподільній. Громадянство України — це свобода, гідність і честь. Це те, що ми захистили, і будемо захищати,

– додав Зеленський.

Лідер президентських виборів наголосив, що Україна не відмовиться від своєї місії бути прикладом демократії для пострадянських країн. Частина цієї місії – надавати "захист і притулок українського громадянства" усім, хто "готовий боротися за нашу і вашу свободу".

"Ми будемо надавати українське громадянство представникам усіх народів, які страждають від авторитарних та корумпованих режимів. У першу чергу – росіянам, які сьогодні страждають чи не найбільше" – сказав новообраний український президент.

Він наголосив – не слід говорити з Україною і українцями мовою загроз, військового та економічного тиску, бо це ніяк не сприятиме вирішенню конфлікту.

Готовий до переговорів

Володимир Зеленський знову наголосив, що "готовий до переговорів" і очікує побачити від росії готовність до деескалації на найближчий зустрічі у норманському форматі. За його словами, першим підтвердженням цієї готовності має стати взаємний обмін у форматі "всіх на всіх" – і "без виключень".

"З нашого боку ми готові обговорювати нові умови співіснування України та Росії. З розумінням того, що справжня нормалізація відбудеться тільки після повної деокупації. Як Донбасу, так і Криму. Україна не здається! У всіх сенсах цього слова", – додав він.

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Що вже зробила Росія?

Президент Росії Володимир Путін 24 квітня підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. При цьому очільник Кремля заявив, що видача паспортів мешканцям Донбасу – це лише "питання гуманітарного характеру". Міжнародна спільнота відреагувала миттєво – 25 квітня Рада Безпеки ООН провела термінове засідання щодо цього питання.

Як втілюватимуть скандальний указ Путіна?• Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.



• Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.



• Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".



• Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.