Желающих немного: как в оккупированном Луганске отреагировали на получение российских паспортов

На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что запустит процедуру выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Поэтому 29 апреля в Новошахтинске, что в Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям "ЛНР". Однако желающих немного.

Об этом в прямом эфире 24 каналу сообщил блогер и журналист Сергей Иванов. Он отметил, что среди мирных жителей оккупированных Донецкой и Луганской областей преимущественно никто не хочет получать российский паспорт и гражданство.

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Однако, Сергей отметил, что люди, которые работают в так называемой народной милиции обязаны получить такие "документы".

Сейчас есть такая тенденция, что в одной семье кто-то из ее членов имеет российский паспорт, а другой нет. К тому же, есть такие случаи, когда родители оформляют паспорта детям, чтобы те могли поступить в вуз России. Еще раз отмечу, что никакого ажиотажа по получению паспортов я не видел,

– сказал Сергей Иванов.

Также он добавил, что процедура получения паспортов есть, но никто к этому не принуждает, и вообще никаких привилегий не существует.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. При этом глава Кремля заявил, что выдача паспортов жителям Донбасса – это только "вопросы гуманитарного характера". Международное сообщество отреагировало мгновенно – 25 апреля Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по этому вопросу.

Что предусматривает скандальный указ Путина?Чтобы получить гражданство России, жители оккупированных территорий Украины должны написать заявление – его должны рассматривать не более трех месяцев. Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования о проживании в России сроком более чем пять лет. Основные условия изменения гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.