В Европарламенте призывают ответить на планы Путина насчет украинцев и паспортов России

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс требует у Евросоюза ответа на намерения российского лидера упростить выдачу российского гражданства для всех украинцев. В частности, Хармс просит Германию созвать заседание Совбеза ООН, поскольку именно эта страна сейчас там председательствует.

Глава Кремля не намерен отказываться от своих планов по дестабилизации ситуации в Украине, об этом Хармс написала на своей странице в Twitter.

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Владимир Путин заявил, что Россия думает над предоставлением своего гражданства

по упрощенной процедуре не только жителям оккупированного Донбасса, но и всем украинцам. Такое решение не было спонтанным, а хорошо "просчитанным".

Эй, ЕС! После некоторых критических слов о паспортизации Донбасса (а это лучше, чем ничего) теперь вы видите, что Путин продолжает свою эскалацию, – написала на это Хармс.

С требованием соответствующей реакции Хармс обратилась к главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, еврокомиссару Иоханнесу Хану и президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру.

"Поднимет ли Хайко Маас (глава МИД Германии, – 24 канал) это вопрос на Совете безопасности ООН? Украинцы снова должны взять на себя инициативу?" – отметила она.

Очевидно, она имела в виду последнее заседание Совбеза ООН по паспортизации жителей ОРДЛО, которое состоялось по инициативе Украины.

Hey EU ! After some critical words on passportization for Donbas (better than nothing) now you see Putin continues his escalation. @FedericaMog @JHahnEU @JunckerEU Will @HeikoMaas bring it up in Security Council? Or again Ukrainians have to take the initiative? #Ukraine #Putin https://t.co/TqoxBN2LLV — Rebecca Harms (@RebHarms) April 27, 2019

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. При этом глава Кремля заявил, что выдача паспортов жителям Донбасса – это лишь "вопрос гуманитарного характера". Международное сообщество отреагировало мгновенно – 25 апреля Совет Безопасности ООН провел срочное заседание по этому вопросу.

Что предполагает скандальный указ Путина?Чтобы получить гражданство России, жители оккупированных территорий Украины должны написать заявление – его должны рассматривать не дольше трех месяцев. Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет. Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.