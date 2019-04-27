19:08
27 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Гражданство расследователя Навального. Ким Чен Ына накормили караваем
      Вєсті Кремля
      18:31, сегодня
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:05, сегодня
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН

      В Европарламенте призывают ответить на планы Путина насчет украинцев и паспортов России

      59 Читати новину українською
      Евродепутат призвала ЕС проявить инициативу из-за паспортных намерений Путина
      Евродепутат призвала ЕС проявить инициативу из-за паспортных намерений Путина / Фото из открытых источников

      Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс требует у Евросоюза ответа на намерения российского лидера упростить выдачу российского гражданства для всех украинцев. В частности, Хармс просит Германию созвать заседание Совбеза ООН, поскольку именно эта страна сейчас там председательствует.

      Глава Кремля не намерен отказываться от своих планов по дестабилизации ситуации в Украине, об этом Хармс написала на своей странице в Twitter.

      Читайте также: Зачем Путин хочет раздавать паспорта РФ всем украинцам: объяснение дипломата

      Владимир Путин заявил, что Россия думает над предоставлением своего гражданства
      по упрощенной процедуре не только жителям оккупированного Донбасса, но и всем украинцам. Такое решение не было спонтанным, а хорошо "просчитанным".

      Эй, ЕС! После некоторых критических слов о паспортизации Донбасса (а это лучше, чем ничего) теперь вы видите, что Путин продолжает свою эскалацию, – написала на это Хармс.

      С требованием соответствующей реакции Хармс обратилась к главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, еврокомиссару Иоханнесу Хану и президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру.

      "Поднимет ли Хайко Маас (глава МИД Германии, – 24 канал) это вопрос на Совете безопасности ООН? Украинцы снова должны взять на себя инициативу?" – отметила она.

      Очевидно, она имела в виду последнее заседание Совбеза ООН по паспортизации жителей ОРДЛО, которое состоялось по инициативе Украины.

      Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе. При этом глава Кремля заявил, что выдача паспортов жителям Донбасса – это лишь "вопрос гуманитарного характера". Международное сообщество отреагировало мгновенно – 25 апреля Совет Безопасности ООН провел срочное заседание по этому вопросу.

      Что предполагает скандальный указ Путина?Чтобы получить гражданство России, жители оккупированных территорий Украины должны написать заявление – его должны рассматривать не дольше трех месяцев. Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, могут получить паспорта РФ без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком более пяти лет. Основные условия смены гражданства – наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР". Желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, на месте паспорта будут получать только пророссийские боевики.

      blog_ava
      Что нужно святить на Пасху – какие продукты можно и нельзя класть в корзину
      сегодня
      17130
      Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России Украина – Россия Законодательство Война на Донбассе Европарламент Евросоюз
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Молодий офіцер Олег: Навіщо піаритися? Я просто служу
      сегодня , 19:01 Молодий офіцер Олег: Навіщо піаритися? Я просто служу
      Повернись живим 37
      Зеленський для Путіна – НЛО, – Le Monde
      сегодня , 16:01 Зеленський для Путіна – НЛО, – Le Monde
      Світові Медіа 1502
      Бойовики "ЛНР" використовують цивільне населення, як живий щит
      сегодня , 13:31 Бойовики "ЛНР" використовують цивільне населення, як живий щит
      Дмитро Снєгирьов 617
      Зеленський не зможе перебратися в нову Адміністрацію Президента
      сегодня , 12:07 Зеленський не зможе перебратися в нову Адміністрацію Президента
      Артем Овдієнко 19054
      Как США поссорились с Германией, и что делать Украине
      сегодня , 08:41 Как США поссорились с Германией, и что делать Украине
      Злой Одессит 2923
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      2 подозреваемым во взрыве в минском метро предъявили обвинения в терроризме
       29 апреля 2011 , 16:47
      1 мая отметилось столкновениями и беспорядками в Турции
       2 мая 2017 , 00:12
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук