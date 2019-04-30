У Росії відкрили ще один пункт видачі паспортів жителям окупованого Донбасу

У селі Покровське Неклинівського району Ростовської області РФ у вівторок, 30 квітня, відкрився новий центр видачі російських паспортів для жителів окупованого українського Донбасу.

Наразі центр розпочав роботу тестовому режимі, пишуть російські ЗМІ.

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Представник головного управління у справах міграції міністерства внутрішніх справ РФ Кирил Алзінов розповів, що в цьому центрі отримувати російські паспорти зможуть тільки жителі так званої "ДНР".

Вчора, 29 квітня, у Новошахтинську Ростовської області відкрився центр видачі паспортів РФ жителям незаконної "ЛНР".

"Поки на території регіону буде діяти два таких центри. З огляду на, що термін розгляду заяв до трьох місяців, ми розраховуємо, що перші паспорти будуть видані раніше зазначеного терміну", – сказав Алзінов.

За його словами, центр видачі паспортів країни-агресора у Новошахтинську за один день прийняв 80 заяв від жителів окупованої Луганщини.

Як розповів 24 каналу журналіст Сергій Іванов, серед мирних мешканців окупованого Донбасу переважно ніхто не хоче отримувати російський паспорт та громадянство. Однак, люди, які працюють у так званій народній міліції зобов'язані отримати такі "документи".

Як Україна відреагувала на паспортний указ Путіна? 24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі паспорта РФ жителям окупованого Донбасу, а згодом взагалі сказав, що роздумує над полегшенням набуття російського громадянства для всіх українців.



Майбутній президент Володимир Зеленський у відповідь на таку ідею Путіна, заявив, що Росії не варто даремно витрачати час на спроби спокусити громадян України паспортами РФ.



Водночас, чинний президент Петро Порошенко назвав неприпустимим спрощення видачі російських паспортів жителям Донбасу. За його словами, Кремль намагається виправдати та легітимізувати свою військову присутність в Україні та може планувати анексію регіону. Окрім того, Росія порушила Мінські домовленості та намагається втрутитись у внутрішні справи України.



У Євросоюзі, США та інших цивілізованих країнах засудили рішення Путіна та висловили свою стурбованість. Українські дипломати наразі готують жорсткий пакет санкцій проти Росії через цей указ.