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      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      Російський політолог пояснив, чому Зеленський виграє першу суперечку із Путіним

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      Путін не перетролить Зеленського, – російський політтехнолог
      Путін не перетролить Зеленського, – російський політтехнолог / Колаж 24 каналу

      Новообраний президент України Володимир Зеленський відповів російському президенту Володимиру Путіну на рішення видавати паспорти жителям окупованих територій, і навіть більше – намір поширити це на усіх українців. Однак цьому обміні заявами очільнику кремля не вдасться "перетролити" Зеленського.

      Відповідаючи на реакцію Володимира Зеленського щодо цієї теми Путін переходить на "стьоб" і "тролінг", вважає російський політолог та журналіст Гліб Павловський, пише "Радіо Свобода".

      Читайте також: Тука розповів, у чому підлість наказу Путіна про паспорти для жителів окупованого Донбасу

      24 квітня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. На цьому він не зупинився – згодом зробив заяву, що Росія думає над наданням свого громадянства усім українцям.

      Володимир Зеленський відповів на це очільнику Кремля, закликавши не витрачати даремно час. Новообраний президент України наголосив, що українці розуміють усю суть російського паспорта та закликав не говорити з Україною мовою загроз. Після цього Путін ще двічі прокоментував його слова, порадив повернути український паспорт Міхеїлу Саакашвілі. Він навіть запропонував подумати над ідеєю "спільного громадянства".

      Павловський, коментуючи цей обмін заявами, наголосив, що Путін намагається перейти на тролінг. Натомість у відповіді Зеленського присутня лише іронія – "і це важливо".

      На цьому шляху він не перетролить Зеленського, це небезпечно для Путіна, а не для Зеленського. І ось це шоу, яке збираються показати, я думаю, це теж помилковий варіант. Помилковий для Кремля,
      – вважає він.

      Політолог також зазначив, що наразі "усі переваги на боці Зеленського". Він додав, що "у Кремлі забувають, що путінська більшість – це насправді аудиторія Comedy Club і схожих програм".

      Окрім того, Павловський вважає, що "Путін абсолютно не має на увазі, що за паспортами слідує якась програма переселення людей сюди". Насправді оцей "папірець" про спрощення процедури отримання громадянства дуже мало дає, однак жителі окупованих територій на нього погоджуватимуться. У цьому, на думку політолога, немає жодного сумніву.

      Зазначимо, указ Володимира Путіна щодо російських паспортів для жителів окупованого Донбасу викликав різку реакцію як з боку української влади, так і з боку міжнародної спільноти. Зокрема, 25 квітня Рада Безпеки ООН провела термінове засідання щодо цього питання.

      Однак країна-агресор активно втілює свій задум. Так, на території Росії відкрили вже два пункти видачі паспортів жителям окупованого Донбасу – у селі Покровське та Новошахтинську, що в Ростовської області.

      Як втілюватимуть скандальний указ Путіна?Заяву на видачу громадянства Росії від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців. Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти Росії без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років. Основна умова зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР". Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія Російські паспорти на Донбасі
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