Путін сподівається домовитися з Зеленським про спільне громадянство для росіян та українців

Таку заяву російський президент зробив у відповідь на слова новообраного президента України Володимира Зеленського про надання українського паспорта деяким громадянам РФ.

Путін вважає, що спільне громадянство зробило б обидва народи сильнішими та успішнішими, повідомили у "ТАСС".

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Нагадаємо, що раніше президент РФ ухвалив рішення видавати жителям окупованих територій на Донбасі російські паспорти за спрощеною процедурою.

Як втілюватимуть скандальний указ Путіна? Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.



Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.



Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР". Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

А згодом Путін й взагалі заявив, що роздумує над полегшенням набуття російського громадянства для всіх українців.

У своєму офіційному Telegram-каналі Зеленський наголосив: ті, хто погодяться на таку пропозицію, зроблять це "під впливом російської пропаганди" або "через бажання заробітку чи переховування від кримінальних розслідувань".

Й додав, що в Україні надаватимуть громадянство представникам усіх народів, які страждають від авторитарних та корумпованих режимів. У першу чергу – росіянам, які, на думку Зеленського, страждають чи не найбільше.

Так і сказав? Дуже добре. Це говорить про те, що ми, напевно, домовимося. Якщо вони будуть видавати громадянство росіянам в Україні, а ми – українцям в Росії, ми досить швидко прийдемо до спільного знаменника й у нас буде спільне громадянство,

– відповів Путін.

Крім цього, президент Росії також порадив новообраному українському президенту повернути український паспорт екс-президенту Грузії та колишньому губернатору Одеської області Міхеїлу Саакашвілі.

"Що стосується свобод, то краще почати навіть не з Росії. Наприклад, було б справедливо повернути український паспорт грузину, який вважає себе українцем. Маю на увазі Саакашвілі", – зазначив він.

Чому Саакашвілі не впускають на територію України?У липні 2017 року колишнього губернатора Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Після цього він незаконно перетнув кордон та повернувся в Україну.



​12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Після цього його депортували до Варшави, звідки політик нелегально прибув в Україну. Згодом йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року.