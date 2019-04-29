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      Тука розповів, у чому підлість наказу Путіна про паспорти для жителів окупованого Донбасу

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      Росія отримала можливість використовувати своїх військових, – Тука про паспортні плани Путіна
      Росія отримала можливість використовувати своїх військових, – Тука про паспортні плани Путіна / 24 канал

      Росія роздаватиме громадянство жителям окупованих територій у три етапи. Першими їх отримають бойовики – таким чином Росія отримала додаткову можливість використовувати своїх військових на окупованому Донбасі.

      Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука пише "Обозреватель".

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      Тука пояснював, що Росія насправді вже понад місяць продовжує видачу своїх паспортів бойовикам. Сама ж ідея про спрощений порядок отримання громадянства у керівництва країни-окупанта зародилася майже півроку тому.

      Треба розуміти, в чому полягає підлість цього кроку. Росія внесла зміни у власне законодавство. Вона діє виключно в рамках свого суверенітету, начебто не порушує жодних міжнародних угод і домовленостей. Те, що це не відповідає духу мінських домовленостей – це політична оцінка, а з юридичної точки зору дуже важко притягти до конкретної відповідальності,
      – сказав заступник міністра.

      Тука наголосив, що Росія хоче отримати додаткову можливість відкрито використовувати свої збройні сили на Донбасі під приводом "захисту своїх громадян". Натомість єдиний механізм протидії – на політичному рівні.

      "Я хочу вірити в те, що такі дії Кремля будуть тригером, спусковим гачком, який запустить черговий виток санкцій проти Росії. Це буде найбільш адекватною відповіддю на такі кроки", – додав він.

      Президент Росії Володимир Путін 24 квітня підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. При цьому очільник Кремля заявив, що видача паспортів мешканцям Донбасу – це лише "питання гуманітарного характеру". Міжнародна спільнота відреагувала миттєво – 25 квітня Рада Безпеки ООН провела термінове засідання щодо цього питання.

      При цьому Путін заявляє, що зупинятись не збирається. У планах очільника Кремля –       наданням свого громадянства за спрощеною процедурою не лише жителям окупованого Донбасу, а й усім українцям. Він наголошує, що таке рішення не було спонтанним, а добре "прорахованим".

      Як втілюватимуть скандальний указ Путіна?• Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.

      • Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.

      • Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".

      • Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Російські паспорти на Донбасі
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