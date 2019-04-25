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      Росія вже понад місяць видає свої паспорти бойовикам на Донбасі, – Тука

      219 Читать новость на русском
      Георгій Тука
      Георгій Тука / 24 канал

      РФ вже понад місяць продовжує видачу своїх паспортів проросійським окупантам із так званих "ЛНР" і "ДНР". Сама ж ідея про спрощений порядок отримання громадянства у керівництва країни-окупанта зародилася майже півроку тому.

      Близько 4 – 5 місяців українські спецслужби повідомляли, що цю ідею на Донбасі активно обговорювали, згодом там почали готуватися до її реалізації. Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука в інтерв’ю "Громадському".

      Читайте також: Паспорт для окупованих: як Путін впливатиме на Донбас та чим це може завершитись

      Паспортизація армійських корпусів "ЛНР" і "ДНР" триває вже місяця півтора, мабуть. Їхні так звані "службовці ДНР" та "ЛНР" першочергово отримали право стати громадянами "великої Росії". Для цього їм потрібно написати заяву, їх викликають в Ростов. Паспорти їм видають не в Донецьку чи Луганську, а в Ростові. Таким чином Росія намагається зберегти назовні обличчя цивілізованої держави,
      – розповів Тука.

      Він також додав, що підписанням цього указу Росія опосередковано визнала себе стороною конфлікту.

      "Я б не сказав, що вони юридично визнали факт окупації. Вони опосередковано визнали себе стороною конфлікту. Цей указ він по своєму духу і дійству суперечить духу і дійству мінських домовленостей. Але це політична площина, а не юридична. До Мінських домовленостей цей указ не має відношення", – додав Тука.

      Як відбуватиметься спрощена процедура видачі російських паспортів?

      Так, згідно з указом, щоб отримати російське громадянство українці, які проживають на окупованому Донбасі, крім заяви, мають подати такі документи: "липовий паспорт" фейкової "ДНР" чи "ЛНР" з відміткою про реєстрацію за місцем проживання на території Донецької або Луганської області; документ, який свідчить про зміну прізвища, імені та по батькові; документ про наявність громадянства іноземної держави; документ про укладення чи розірвання шлюбу; свідоцтво про народження дитини, включене в заяву про прийом в громадянство Російської Федерації.

      Жителі окупованих територій зможуть отримати російські паспорти без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.

      Основними умовами зміни громадянства будуть наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і здача українського паспорта. Проте бажаючим потрібно буде їхати в Ростовську область, лише силовики отримуватимуть паспорти на місці.

      blog_ava
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      Теги: Війна на Донбасі Новини політики Україна – Росія Новини України Георгій Тука
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