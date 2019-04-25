Росія вже понад місяць видає свої паспорти бойовикам на Донбасі, – Тука

РФ вже понад місяць продовжує видачу своїх паспортів проросійським окупантам із так званих "ЛНР" і "ДНР". Сама ж ідея про спрощений порядок отримання громадянства у керівництва країни-окупанта зародилася майже півроку тому.

Близько 4 – 5 місяців українські спецслужби повідомляли, що цю ідею на Донбасі активно обговорювали, згодом там почали готуватися до її реалізації. Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука в інтерв’ю "Громадському".

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Паспортизація армійських корпусів "ЛНР" і "ДНР" триває вже місяця півтора, мабуть. Їхні так звані "службовці ДНР" та "ЛНР" першочергово отримали право стати громадянами "великої Росії". Для цього їм потрібно написати заяву, їх викликають в Ростов. Паспорти їм видають не в Донецьку чи Луганську, а в Ростові. Таким чином Росія намагається зберегти назовні обличчя цивілізованої держави,

– розповів Тука.

Він також додав, що підписанням цього указу Росія опосередковано визнала себе стороною конфлікту.

"Я б не сказав, що вони юридично визнали факт окупації. Вони опосередковано визнали себе стороною конфлікту. Цей указ він по своєму духу і дійству суперечить духу і дійству мінських домовленостей. Але це політична площина, а не юридична. До Мінських домовленостей цей указ не має відношення", – додав Тука.

Як відбуватиметься спрощена процедура видачі російських паспортів?

Так, згідно з указом, щоб отримати російське громадянство українці, які проживають на окупованому Донбасі, крім заяви, мають подати такі документи: "липовий паспорт" фейкової "ДНР" чи "ЛНР" з відміткою про реєстрацію за місцем проживання на території Донецької або Луганської області; документ, який свідчить про зміну прізвища, імені та по батькові; документ про наявність громадянства іноземної держави; документ про укладення чи розірвання шлюбу; свідоцтво про народження дитини, включене в заяву про прийом в громадянство Російської Федерації.

Жителі окупованих територій зможуть отримати російські паспорти без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.

Основними умовами зміни громадянства будуть наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і здача українського паспорта. Проте бажаючим потрібно буде їхати в Ростовську область, лише силовики отримуватимуть паспорти на місці.