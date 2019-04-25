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      Россия уже больше месяц выдает свои паспорта боевикам на Донбассе, – Тука

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      Георгий Тука
      Георгий Тука / 24 канал

      РФ уже больше месяца продолжает выдачу своих паспортов пророссийским оккупантам из так называемых "ЛНР" и "ДНР". Сама же идея об упрощенном порядке получения гражданства у руководства страны-оккупанта зародилась почти полгода назад.

      Около 4-5 месяцев украинские спецслужбы сообщали, что эту идею на Донбассе активно обсуждали, потом там начали готовиться к ее реализации. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в интервью "Громадскому".

      Читайте также: Паспорт для оккупированных: как Путин будет влиять на Донбасс и чем это может закончиться

      Паспортизация армейских корпусов "ЛНР" и "ДНР" длится уже месяца полтора, видимо. Их так называемые "служащие ДНР" и "ЛНР" в первую очередь получили право стать гражданами "великой России". Для этого им нужно написать заявление, их вызывают в Ростов. Паспорта им выдают не в Донецке или Луганске, а в Ростове. Таким образом Россия пытается сохранить извне лицо цивилизованного государства,
      – рассказал Тука.

      Он также добавил, что подписанием этого указа Россия косвенно признала себя стороной конфликта.

      "Я бы не сказал, что они юридически признали факт оккупации. Они косвенно признали себя стороной конфликта. Этот указ, он по своему духу и действу противоречит духу и действу минских договоренностей. Но это политическая плоскость, а не юридическая. К Минским договоренностям этот указ не имеет отношения", – добавил Тука.

      Как будет происходить упрощенная процедура выдачи российских паспортов?

      Так, согласно указу, чтобы получить российское гражданство, украинцы, которые проживают на оккупированном Донбассе, кроме заявления, должны подать такие документы: "липовый паспорт" фейковой "ДНР" или "ЛНР" с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Донецкой или Луганской области; документ, свидетельствующий о смене фамилии, имени и отчества; документ о наличии гражданства иностранного государства; документ о заключении или расторжении брака; свидетельство о рождении ребенка, включенное в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации.

      Жители оккупированных территорий смогут получить российские паспорта без обязательных экзаменов или соблюдения требования по проживанию в России сроком больше пяти лет.

      Основными условиями смены гражданства будут наличие паспортов самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" и сдача украинского паспорта. Однако желающим нужно будет ехать в Ростовскую область, только силовики будут получать паспорта на месте.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Новости Украины Георгий Тука
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