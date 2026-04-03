Народний депутат, член Парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів 24 Каналу, що нещодавно українська делегація повернулася з Маямі. Переговори щодо завершення війни не завжди відбуваються у тристоронньому форматі, адже не вдається узгодити місце, яке б влаштовувало США, Україну та Росію.

"Але перемовини продовжуються. Вони відбуваються як в дистанційному форматі, так і під час особистого візиту делегацій", – сказав він.

Чи завершиться війна найближчим часом?

Федір Веніславський вважає, що результатом мирних переговорів, які зараз тривають, щонайменше стане черговий обмін полоненими, який має відбутися перед Великоднем.

"На жаль, перспективи швидкого завершення війни не дуже оптимістичні, але це може стати результатом роботи переговорних команд", – зазначив він.

Важливо! Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що переговори про обмін полоненими тривають кожного дня. Він відзначив великий внесок США та ОАЕ. Крім того, Буданов висловив сподівання щодо великого обміну на Великдень.

За словами народного депутата, важливо також розуміти, що Росія використовує будь-які приводи для того, щоб гальмувати переможний процес.

Попри все, Україна та наші американські партнери зацікавлені в тому, щоб війна рухалася до завершення.

Однак це можливо лише тоді, коли умови припинення бойових дій не суперечитимуть Конституції України. Мовиться про те, що наша сторона не готова визнавати території України російськими та виводити українські війська з Донбасу.

Для нас це неприпустимо, це "червоні лінії". Території визнаються відповідно до міжнародного права тимчасово окупованими й інших варіантів бути не може,

– наголосив Веніславський.

Він додав, що все решта може бути предметом переговорів, які невпинно тривають. Крім того, із Росії надходять сигнали, що Кремль готовий до продовження перемовин.

