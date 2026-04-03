Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, повідомило Суспільне.

У якому форматі можуть пройти переговори?

Володимир Зеленський зазначив, що американська сторона може приїхати спершу до Києва, а потім – до Москви, якщо не вдасться організувати переговори одночасно у тристоронньому форматі через війну з Іраном.

Президент зазначив, що вже отримав позитивні сигнали від партнерів щодо цієї ініціативи, а також додав, що Україна продовжує працювати над обмінами й розраховує на їх проведення.

Під час спілкування з журналістами глава держави окремо прокоментував питання гарантій безпеки. За його словами, Україна має чітко розуміти зміст цих домовленостей, а їхні умови повинні бути "виписані так, щоб українці їх розуміли".

Це дуже важливо. Ми не знаємо, чи отримаємо те, про що домовились, але домовленість така: у найближчі дні Україна впише в розроблений документ відповіді на ті питання, які ми маємо щодо цих гарантій безпеки. Має бути чітка відповідь на те, якою буде реакція Америки в разі нової агресії Росії,

– наголосив Зеленський.

Крім того, за словами президента, одним із напрямів є співпраця з країнами Затоки та Близького Сходу, зокрема у сфері консультацій і експертизи.

Він підкреслив, що Україна зацікавлена в отриманні антибалістичних систем, зокрема THAAD, яких наразі немає в європейських країнах, але вони є у партнерів у цьому регіоні.

Дуже потрібно, щоб вони були в Україні. Тоді, наприклад, загрози російських авіаційних бомб просто не було б в Україні. Щонайменше на 200 кілометрів ми б точно зняли цю загрозу,

– пояснив Володимир Зеленський.

Тим часом Росія продовжує "встановлювати" дедлайни