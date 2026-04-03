Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, повідомило Суспільне.

У якому форматі можуть пройти переговори?

Володимир Зеленський зазначив, що американська сторона може приїхати спершу до Києва, а потім – до Москви, якщо не вдасться організувати переговори одночасно у тристоронньому форматі через війну з Іраном.

Президент зазначив, що вже отримав позитивні сигнали від партнерів щодо цієї ініціативи, а також додав, що Україна продовжує працювати над обмінами й розраховує на їх проведення.

Під час спілкування з журналістами глава держави окремо прокоментував питання гарантій безпеки. За його словами, Україна має чітко розуміти зміст цих домовленостей, а їхні умови повинні бути "виписані так, щоб українці їх розуміли".

Це дуже важливо. Ми не знаємо, чи отримаємо те, про що домовились, але домовленість така: у найближчі дні Україна впише в розроблений документ відповіді на ті питання, які ми маємо щодо цих гарантій безпеки. Має бути чітка відповідь на те, якою буде реакція Америки в разі нової агресії Росії,
– наголосив Зеленський.

Крім того, за словами президента, одним із напрямів є співпраця з країнами Затоки та Близького Сходу, зокрема у сфері консультацій і експертизи.

Він підкреслив, що Україна зацікавлена в отриманні антибалістичних систем, зокрема THAAD, яких наразі немає в європейських країнах, але вони є у партнерів у цьому регіоні.

Дуже потрібно, щоб вони були в Україні. Тоді, наприклад, загрози російських авіаційних бомб просто не було б в Україні. Щонайменше на 200 кілометрів ми б точно зняли цю загрозу,
– пояснив Володимир Зеленський.

Тим часом Росія продовжує "встановлювати" дедлайни

  • Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Кремль називає виведення українських військ зі Сходу умовою для припинення вогню на фронті.

  • Окрім того, росіяни заявили американській стороні, що вони, мовляв, за два місяці захоплять Донбас. Якщо за цей час Україна не вийде з Донбасу сама, "умови миру будуть інші".

  • Володимир Зеленський також заявляв, що Україна готова до припинення вогню на Великдень та будь-яких компромісів, але не ціною суверенітету та гідності. За словами президента, справжня мета України – не короткі паузи, а повне завершення війни.