Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами, передає 24 Канал.

Глава держави повідомив, що Україна готова до припинення вогню на Великдень та будь-яких компромісів, але не ціною суверенітету та гідності.

Він додав, що справжня мета України – не короткі паузи, а повне завершення війни.

Нормальні люди, які поважають життя, говорять про припинення вогню і закінчення війни на все життя, а не на кілька днів. Але, безумовно, ми готові до будь-яких компромісів. Окрім компромісів з нашою, як я сказав, гідністю і суверенітетом,

– додав гарант.

Крім того, Зеленський прокоментував ризик перегрупування російських військ за кілька днів "тиші". За його словами, такий варіант малоімовірний, оскільки за кілька днів суттєво змінити ситуацію на фронті – неможливо.

