Це свідчить про те, що російські сили не здатні підтримувати інтенсивність механізованих штурмів через значні втрати. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Які результати перших тижнів російського наступу?

Також погодні умови можуть сповільнювати вороже просування. Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що російські сили, ймовірно, вичікують на появу густішої весняної рослинності, яка забезпечить їм краще маскування.

Тим часом український військовий оглядач Костянтин Машовець Український оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російська 3-тя армія, яка воює біля Кривої Луки та Закітного (східніше Слов'янська), після місяця просування фактично зупинилася. За його словами, протягом останнього тижня росіяни не змогли просунутися вперед, навіть після локального прориву української оборони між Кривою Лукою та Різниківкою.

Він також зазначає, що інші російські підрозділи – на Лиманському та Костянтинівському напрямках – рухаються ще повільніше, ніж 3-тя армія.

На думку експерта, у ворога залишається лише 3-тя армія, здатна до прямого наступу на агломерацію Слов'янськ – Краматорськ. Втім, така операція без взаємопідтримки на флангах, ймовірно, ще більше уповільнила б темпи російського просування на схід від Слов'янська та призвела б до критично високих втрат при незначних результатах.

Не виключено, що частини 3-ї армії агресор може використати для підтримки наступів на Лиманському або Костянтинівському напрямках замість прямого удару по "Фортифікаційному поясу".

Якщо Росія перекине сили на інші напрямки, їй доведеться тимчасово відмовитися від прямого наступу на північну частину "фортифікаційного поясу". Це суперечить російській пропаганді, яка намагається показати, ніби наступ триває одночасно на всіх ділянках і українська оборона "падає". Останні невеликі російські просування можуть допомогти атакам у напрямку Лимана або Костянтинівки, але їх поки недостатньо для прямого наступу на Слов'янськ.

На думку аналітиків ISW, росіянам навряд чи вдасться захопити український "фортифікаційний пояс" у 2026 році.

Яка ситуація на фронті?