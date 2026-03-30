Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Смотрите также Россия имеет проблемы с набором в армию: Кремль может прибегнуть к принудительной мобилизации, – ISW
Может ли Россия использовать павзу на фронте в свою пользу?
Глава государства сообщил, что Украина готова к прекращению огня на Пасху и любым компромиссам, но не ценой суверенитета и достоинства.
Он добавил, что настоящая цель Украины – не короткие паузы, а полное завершение войны.
Нормальные люди, которые уважают жизнь, говорят о прекращении огня и окончании войны на всю жизнь, а не на несколько дней. Но, безусловно, мы готовы к любым компромиссам. Кроме компромиссов с нашей, как я сказал, достоинством и суверенитетом,
– добавил гарант.
Кроме того, Зеленский прокомментировал риск перегруппировки российских войск за несколько дней "тишины". По его словам, такой вариант маловероятен, поскольку за несколько дней существенно изменить ситуацию на фронте – невозможно.
Какова сейчас ситуация на фронте?
Аналитики Института изучения войны информируют, что по состоянию на 30 марта защитники сумели продвинуться на трех ключевых направлениях – на северо-восток от Константиновки, на восток от Прилук и в западной части Запорожской области.
Тогда как враг имел незначительные успехи на Александровском направлении.
Россияне уже начали свое весенне-летнее наступление, в частности на Лиманском направлении. Однако помешали значительные потери и неблагоприятные погодные условия.