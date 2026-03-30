Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Глава государства сообщил, что Украина готова к прекращению огня на Пасху и любым компромиссам, но не ценой суверенитета и достоинства.

Он добавил, что настоящая цель Украины – не короткие паузы, а полное завершение войны.

Нормальные люди, которые уважают жизнь, говорят о прекращении огня и окончании войны на всю жизнь, а не на несколько дней. Но, безусловно, мы готовы к любым компромиссам. Кроме компромиссов с нашей, как я сказал, достоинством и суверенитетом,

– добавил гарант.

Кроме того, Зеленский прокомментировал риск перегруппировки российских войск за несколько дней "тишины". По его словам, такой вариант маловероятен, поскольку за несколько дней существенно изменить ситуацию на фронте – невозможно.

