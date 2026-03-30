Институт изучения войны оценил ход боев на фронте. По данным аналитиков, украинские силы продвинулись на 3 направлениях, а россияне – на одном.

Где продвинулись ВСУ, а где – оккупанты?

Украинские военные недавно имели успех в тактическом районе Константиновка – Дружковка, на Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

Так, геолокированные видеоматериалы, опубликованные 28 – 29 марта, свидетельствуют о том, что Силы обороны недавно продвинулись:

на северо-восток от Константиновки;

на восток от Прилук (на северо-запад от Гуляйполя);

в западной части Запорожской области. На снимках зафиксирован российский удар по украинской позиции на юг от Малой Токмачки (юго-восток от Орехова) – района, где оккупанты ранее заявляли о своем присутствии.

Тем временем агрессор продвинулся во время недавнего механизированного штурма на Александровском направлении, а именно на северо-восток от Ивановки (северо-восток от Александровки).

Где изменилась линия фронта / Карты ISW

Какова ситуация на других направлениях фронта?

Славянское направление: Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что оккупанты продолжают ограниченные штурмовые действия вдоль линии Закитное – Резниковка.

Российские силы пытаются прорваться к Рай-Александровке с северо-востока и юго-востока и окружить украинские силы, которые обороняют районы на восток от Рай-Александровки.

Украинская оборона заставляет российское командование перебрасывать часть подразделений, которые ранее действовали на дороге Лиман – Северск (северо-восточнее Рай-Александровки) в район Закитного.

Купянское направление. Российские силы на Купянском направлении используют различные типы дронов – Shahed, реактивные "Шахеды" / "Герберу", волоконно-оптические FPV-дроны "Князь Вандал Новгородский" и дроны "Молния" -– для ударов по украинской логистике и гражданским объектам. Россия изменила тактику: раньше почти не била по больницам, а теперь регулярно атакует даже скорые и экстренные службы. ISW оценивает, что агрессор все чаще намеренно использует FPV-дроны для ударов по гражданским.

Общая оценка российского наступления весной 2026 года

Российские войска имеют проблемы с продвижением в северной части украинского "фортификационного пояса" после начала весенне-летнего наступления 2026 года.

По данным украинского наблюдателя Константина Машовца, части 3-й российской армии после месяца продвижения остановились на участке возле Кривой Луки и Закитного. В течение последней недели они фактически не продвинулись после локального прорыва украинской обороны.

Другие российские группировки на Лиманском и Константиновском направлениях движутся еще медленнее.

Поэтому именно 3-я армия считается единственной, которая потенциально может попробовать прямое наступление на Славянск и Краматорск. Однако такое наступление без поддержки с флангов может привести к большим потерям и минимальному прогрессу.

Из-за этого россияне могут перебросить эти силы на другие направления – Лиман или Константиновку – вместо прямого удара по Славянску.

ISW отмечает, что российское наступление, которое, вероятно, началось в середине марта, сначала было интенсивным, но сейчас замедлилось из-за потерь и сложных условий, включая погоду и недостаток маскировки. Украинская сторона также считает, что россияне ждут лучших погодных условий для атак.

В общем аналитики оценивают, что Россия вряд ли сможет захватить весь "фортификационный пояс" в 2026 году.