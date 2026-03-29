Об этом глава государства сказал в интервью NBC News.

Кто давит на Украину?

Владимир Зеленский объяснил, что это предложение формально это не подается как прямое давление со стороны США, однако логика таких инициатив понятна всем сторонам.

По его словам, речь идет о подходе, при котором Украину призывают отступить из Донецкой области, после чего Вашингтон мог бы предоставить гарантии безопасности.

Они (США, – 24 Канал) думают, что это невысокая цена, потому что если Россия остановится, война закончится,

– отметил президент.

В то же время глава государства подчеркнул: такая тактика на переговорах не является американской инициативой как таковой, а фактически повторяет ультиматум России.

Зеленский добавил, что сейчас США придерживаются этой логики, однако, по его мнению, президент Дональд Трамп имеет достаточное влияние, чтобы изменить подход. Президент также отметил, что сейчас Россия продолжает войну не из-за силы, а из-за недостаточного давления.

Путин сказал, что Россия никогда не остановится. Нет, остановится, конечно остановится. Они не хотят терять столько времени и людей без достаточного давления,

– подытожил Владимир Зеленский.

