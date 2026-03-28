Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы представителей СМИ, передает Forbes Breaking News.

Смотрите также Это не исключено, – экс-глава МИД сказал, на какой шаг может пойти Трамп из-за войны в Украине

О каких компромиссах заявил Рубио?

Журналисты спросили у Марка Рубио о позиции США относительно Донецкой области и возможного выхода из него Украины ради окончания войны. В ответ он заверил, что Вашингтон не пытается навязать такую идею.

"Мы этого не продвигаем. Мы им это объяснили. Это их выбор. Не нам принимать это решение за них. Мы никогда не говорили им, что это ультиматум: или принимайте, или нет", – подчеркнул американский чиновник в комментарии СМИ.

По его словам, роль американской стороны в рамках мирных усилий заключалась в том, чтобы выяснить чего хотят и стремятся Украина и Россия, после чего найти компромисс, который бы согласились принять обе стороны.

Окончательное решение остается за Украиной. Если они не хотят принять определенные решения и пойти на определенные уступки, война будет продолжаться,

– сказал он.

В то же время госсекретарь США отметил необходимость уступок и с российской стороны.

Что этому предшествовало?