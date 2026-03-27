Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского относительно возможных условий со стороны США в обмен на гарантии безопасности не соответствуют действительности. Об этом Рубио заявил во время пресс-конференции.

Смотрите также У Зеленского раскрыли, почему Россия снова срывает переговоры

Что заявил Рубио о гарантиях безопасности?

По словам Рубио, Вашингтон не выдвигал Украине никаких требований по выводу войск с Донбасса. Он подчеркнул, что утверждение о таких условиях является "ложью" и вызывают у него разочарование.

Американский чиновник объяснил, что во время обсуждений речь шла лишь о том, что гарантии безопасности не могут вступить в силу до завершения войны. При этом это не было связано с требованиями территориальных уступок.

Это не было условием, что гарантии возможны только в случае отказа от территорий. Я не знаю, почему звучат такие заявления. Это неправда,

– подчеркнул Рубио.

Также во время встречи G7 он отметил, что война в Украине не является войной США, однако именно Вашингтон оказал наибольшую поддержку среди всех стран. По его словам, этот вопрос еще потребует оценки со стороны американского руководства в будущем.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что США связывают предоставление гарантий безопасности Украине с передачей Донбасса России. Он отметил, что Вашингтон давит на Украину из-за ситуации на Ближнем Востоке, но украинский лидер подчеркнул необходимость надежных гарантий безопасности.

Что известно о гарантиях безопасности для Украины после окончания войны?