Делегации обсуждали планирование совместного восстановления и развития государства. Об этом сообщает NV.

Что известно о мирных переговорах в Майами?

Кроме того, стороны обсудили возможное участие США в большом обмене пленными. Украинская сторона рассчитывает на возвращение "на самом деле большого количества" граждан. На встрече также затрагивали более широкие геополитические темы.

В Офисе президента Украины считают разговор конструктивным. В частности, Кирилл Буданов, который представлял Киев на переговорах, оценил диалог с представителями Дональда Трампа как продуктивный.

