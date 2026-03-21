Спецпредставитель Трампа Стив Уитккоф подытожил переговоры с украинцами в заметке в соцсети "Х".
Как Виткофф оценил встречу делегаций во Флориде?
По словам Виткоффа, США и Украины провели конструктивные встречи.
"Обсуждения были сосредоточены на сужении и решении остаточных вопросов, чтобы приблизиться к всеобъемлющему мирному соглашению", – уточнил американский чиновник.
Он добавил, что в делегацию США, кроме него, вошли Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Груенбаум и старший советник по политике Государственного департамента Крис Карран.
Мы приветствуем дальнейшее активное участие в урегулировании нерешенных вопросов, признавая ее важность для глобальной стабильности, и благодарим Трампа за постоянное лидерство в продвижении этих усилий,
– говорится в заявлении спецпредставителя.
Отметим, что встречи украинских и американских переговорщиков продолжатся и в воскресенье, 22 марта. Ранее Владимир Зеленский рассказывал, что в США уехала только политическая группа. Президент пояснил, что во время предварительных раундов переговоров в военной подгруппе удалось добиться прогресса.
К слову россияне в переговорах во Флориде не участвовали. Они отказались ехать в США, настаивая на проведении встречи в других странах.
Трамп продолжает винить Зеленского и Европу в отсутствии мира
- Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин якобы готов заключить соглашение, а Зеленский – нет. Американский лидер говорит, что с российским диктатором ему, мол, проще договариваться, чем с украинским президентом.
- Также президент США удивил заявлением о том, что главе Кремля он доверяет больше, чем европейским союзникам. Эти высказывания Трампа прозвучали на фоне усиления напряжения в отношениях между американцем и европейцами. Политик упрекал страны НАТО, что те, мол, не согласились ему помочь в войне с Ираном.
- Владимир Зеленский выразил опасение, что Россия может подойти к переговорам с более сильной позицией из-за задержки санкций ЕС и смягчения ограничений США. Президент отметил, что ситуация в Иране, рост цен на нефть и возможный дефицит ракет в Украине могут ужесточить требования России во время переговоров.