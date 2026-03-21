Спецпредставник Трампа Стів Вітккоф підсумував перемовини з українцями у дописі в соцмережі "Х".
Як Віткофф оцінив зустріч делегацій у Флориді?
За словами Віткоффа, США та України провели конструктивні зустрічі.
"Обговорення були зосереджені на звуженні та вирішенні залишкових питань, щоб наблизитися до всеосяжної мирної угоди", – уточнив американський чиновник.
Він додав, що до делегації США, окрім нього, увійшли Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Груенбаум та старший радник з політики Державного департаменту Кріс Карран.
Ми вітаємо подальшу активну участь у врегулюванні невирішених питань, визнаючи її важливість для глобальної стабільності, та дякуємо Трампу за постійне лідерство у просуванні цих зусиль,
– йдеться у заяві спецпредставника.
Зауважимо, що зустрічі українських та американських переговорників продовжаться й у неділю, 22 березня.
Раніше Володимир Зеленський розповідав, що до США поїхала лише політична група. Президент пояснив, що під час попередніх раундів перемовин у військовій підгрупі вдалося досягти прогресу.
До слова росіяни у перемовинах у Флориді участі не брали. Вони відмовилися їхати до США, наполягаючи на проведенні зустрічі в інших країнах.
Трамп продовжує звинувачувати Зеленського і Європу у відсутності миру
Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін нібито готовий укласти угоду, а Зеленський – ні. Американський лідер каже, що з російським диктатором йому, мовляв, простіше домовлятися ніж з українським президентом.
Також президент США здивував заявою про те, що очільнику Кремля він довіряє більше, ніж європейським союзникам. Ці висловлювання Трампа прозвучали на тлі посилення напруження у відносинах між американцем і європейцями. Політик дорікав країнам НАТО, що ті, мовляв, не погодилися йому допомогти у війні з Іраном.
Володимир Зеленський висловив побоювання, що Росія може підійти до переговорів із сильнішою позицією через затримку санкцій ЄС і пом'якшення обмежень США. Президент зазначив, що ситуація в Ірані, зростання цін на нафту та можливий дефіцит ракет в Україні можуть посилити вимоги Росії під час перемовин.