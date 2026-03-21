Спецпредставник Трампа Стів Вітккоф підсумував перемовини з українцями у дописі в соцмережі "Х".

Як Віткофф оцінив зустріч делегацій у Флориді?

За словами Віткоффа, США та України провели конструктивні зустрічі.

"Обговорення були зосереджені на звуженні та вирішенні залишкових питань, щоб наблизитися до всеосяжної мирної угоди", – уточнив американський чиновник.

Він додав, що до делегації США, окрім нього, увійшли Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Груенбаум та старший радник з політики Державного департаменту Кріс Карран.

Ми вітаємо подальшу активну участь у врегулюванні невирішених питань, визнаючи її важливість для глобальної стабільності, та дякуємо Трампу за постійне лідерство у просуванні цих зусиль,

– йдеться у заяві спецпредставника.

Зауважимо, що зустрічі українських та американських переговорників продовжаться й у неділю, 22 березня.

Раніше Володимир Зеленський розповідав, що до США поїхала лише політична група. Президент пояснив, що під час попередніх раундів перемовин у військовій підгрупі вдалося досягти прогресу.

До слова росіяни у перемовинах у Флориді участі не брали. Вони відмовилися їхати до США, наполягаючи на проведенні зустрічі в інших країнах.

