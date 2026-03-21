Деталі про перебіг перемовин розповів голова української делегації Рустем Умєров.

Що відомо про перемовини України та США у Флориді?

Україну за переговорним столом, окрім Умєрова, представляли глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, керівник Офісу президента Кирило Буданов та його заступник Сергій Кислиця.

Американська делегація складалася зі спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа, Джареда Кушнера, старшого радника Білого дому Джоша Грюнбаума та старшого радника з питань політики Державного департаменту США Кріса Каррана.

"Продовжили обговорення ключових питань і подальших кроків у межах переговорного треку. Окрему увагу приділили узгодженню підходів для подальшого просування до практичних результатів. За підсумками першого дня зустрічі доповіли Президенту України Володимиру Зеленському. Дякуємо Сполученим Штатам за залученість і послідовну роботу для просування процесу. Роботу продовжимо завтра", – йдеться у заяві Умєрова.