Про це під час спілкування з журналістами заявив Володимир Зеленський, передає 24 Канал.
Чому тристороння зустріч знову під питанням?
За словами президента, американці наполягають, аби новий раунд переговорів відбувся у США. Мовляв, вони не хочуть залишати країну на тлі конфлікту з Іраном.
Своєю чергою Україна готова до зустрічі у будь-якій країні, зокрема США. Водночас російська делегація не хоче летіти в Америку.
Зеленський наголосив, що зараз українська сторона перебуває в очікуванні відповіді від США. Або вони змінять країну зустрічі, або росіяни мусять погодитися на переговори в Америці.
Політик підкреслив, що тристороння зустріч запланована на середину наступного тижня. Він зауважив, що Україна дуже хоче, аби вона відбулася. Адже це можливість звільнити людей з полону.
Я не знаю, чи буде ця зустріч. Ми не маємо поки що чіткого часу і чіткої пропозиції,
– підсумував Зеленський.
Президент зазначив, що, хоча російська делегація відмовляється летіти до США, до Маямі нещодавно приїздив спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв. На його думку, візит Дмитрієва був пов'язаний із пом'якшенням санкцій і не стосувався завершення війни. Зрештою, росіянам вдалося частково досягти своєї мети – санкції на нафту послабили.
Зеленський вважає, що настав час для його зустрічі з Трампом. Оскільки є багато питань, які політикам треба обговорити. Вони пов'язані і з перемовинами, і з дронами, і з Близьким Сходом.
Мирні переговори: останні події
Нагадаємо, що новий раунд мирних переговорів між США, Україною та США планувався на початок березня. Втім, через війну в Ірані його довелося відкласти.
Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок у коментарі 24 Каналу припустив, що перемовини можуть відновитися лише восени й обмежаться обміном військовополоненими, а серйозного прогресу очікувати не варто. Клочок також зазначив, що хоча деякі аналітики вважають, що у Дональда Трампа закінчилися важелі впливу на Кремль. На думку експерта, поки триває війна на Близькому Сході і зростає ціна на нафту, Росія отримує вигоду та не має стимулу зупинятися у війні проти України.
Володимир Зеленський продовжує виступати проти здачі територій Росії в обмін на мир. На переконання президента, виведення українських військ з окупованих територій може мати серйозні наслідки для безпеки України.
Кремль готує ґрунт для нових вимог до України та НАТО, заявляючи, що Стамбульські домовленості 2022 року вже неактуальні. Пєсков та інші російські посадовці підкреслюють, що "реалії змінились". Експерти вважають, що це тиск на Київ і НАТО з метою примусити до поступок, які наближають Україну до повної капітуляції.