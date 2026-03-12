Про це Володимир Зеленський заявив у інтерв'ю Politico.

Коли може завершитись війна в Україні?

Глава держави наголосив, що нині Україна робить усе можливе, аби пришвидшити завершення війни, однак він зауважив, що багато у цьому питанні залежить від готовності Росії.

Так, але не все залежить від нас. На жаль. Але ми повинні розуміти, що багато що залежить від волі Росії. Вони агресори, вони великі, і вони не пропонують і не демонструють волю до якнайшвидшого закінчення війни,

– сказав президент.

За його словами, виведення військ з окупованих агресором територій може мати серйозні наслідки для безпеки України. Зеленський вважає, що таке рішення було б історичною помилкою, оскільки це дало б Росії можливість укріпитись та зайняти більш вигідні позиції для подальшого наступу.

"Ми надамо їм дуже сильні лінії оборони, і ми підтримаємо їхній моральний дух", – зазначив Зеленський.

Президент додав, що українці втомились від війни, проте не втратили високий моральний дух. Також він застеріг, що вихід Сил оборони із територій, які належать Україні, може спричинити серйозні втрати й різке падіння морального духу суспільства, навіть у разі обіцянок миру.

Тому що ви не знаєте, що отримаєте. Це всього лише слова Путіна, щоб він дав нам "мир",

– підкреслив Зеленський.

Які заяви щодо термінів завершення війни звучали раніше?