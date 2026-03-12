Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Politico.
Когда может завершиться война в Украине?
Глава государства подчеркнул, что сейчас Украина делает все возможное, чтобы ускорить завершение войны, однако он отметил, что многое в этом вопросе зависит от готовности России.
Да, но не все зависит от нас. К сожалению. Но мы должны понимать, что многое зависит от воли России. Они агрессоры, они большие, и они не предлагают и не демонстрируют волю к скорейшему окончанию войны,
– сказал президент.
По его словам, вывод войск с оккупированных агрессором территорий может иметь серьезные последствия для безопасности Украины. Зеленский считает, что такое решение было бы исторической ошибкой, поскольку это дало бы России возможность укрепиться и занять более выгодные позиции для дальнейшего наступления.
"Мы предоставим им очень сильные линии обороны, и мы поддержим их моральный дух", – отметил Зеленский.
Президент добавил, что украинцы устали от войны, однако не потеряли высокий моральный дух. Также он предостерег, что выход Сил обороны с территорий, принадлежащих Украине, может повлечь серьезные потери и резкое падение морального духа общества, даже в случае обещаний мира.
Потому что вы не знаете, что получите. Это всего лишь слова Путина, чтобы он дал нам "мир",
– подчеркнул Зеленский.
Какие заявления относительно сроков завершения войны звучали ранее?
Президент Трамп неоднократно выдвигал конкретные даты и сроки завершения российско-украинской войны. К примеру, во время недавнего разговора с Владимиром Зеленским американский лидер заявил, что хочет завершить войну в Украине "в идеале за месяц".
Тогда как в Белом доме настаивают за достижении мирного соглашения до символической даты – 250 лет от провозглашения независимости США, празднование которой запланировано на 4 июля.
27 февраля Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть шанс завершить войну до 2027 года. Лучшим вариантом он считает ноябрь – именно тогда в США должны состояться промежуточные выборы.