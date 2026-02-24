Через четыре года после начала полномасштабной войны мирный процесс снова оказался в тупике. Об этом пишет Bloomberg.
Что стремится сделать Трамп?
По словам союзников, США стремятся заключить соглашение к празднованию 250-й годовщины независимости 4 июля, которое планирует провести президент Дональд Трамп. В то же время, по оценкам европейских и должностных лиц НАТО, президент России Владимир Путин не демонстрирует готовности согласиться на договоренности, не учитывающие его ключевых требований.
Текущая ситуация свидетельствует о застое в прямых контактах между Киевом и Москвой. Международные инициативы посредничества пока не трансформировались в конкретные договоренности. Вопросы гарантий безопасности и сохранения суверенитета Украины остаются предметом сложных и длительных переговоров.
Как пишет издание, политический календарь в США также оказывает влияние на темпы переговоров. Намерение достичь соглашения до символической даты может усиливать дипломатическое давление, однако создает риски принятия решений, которые не смогут удовлетворить все стороны.
Аналитики к которым обращалось Bloomberg отмечают, что без четких механизмов безопасности, гарантий суверенитета и восстановления доверия между сторонами достижения устойчивого мира выглядит маловероятным. Помимо временных договоренностей необходимы долгосрочные международные обязательства и реальные шаги навстречу друг другу.
Что заявляют в Украине о ходе мирных переговоров?
Зеленский заявил, что трехсторонние мирные переговоры между Украиной, Россией и США не принесли прорыва из-за отсутствия конкретных гарантий безопасности. Президент подчеркнул необходимость предварительного согласования гарантий безопасности с США, а также разногласия с Трампом относительно последовательности шагов к миру.
Кирилл Буданов отметил, что существует два сценария: завершение войны или ее продолжение. По его словам, переговоры по урегулированию войны в Украине продолжаются, но их детали не разглашаются.
В свою очередь Владимир Зеленский отказывается от территориальных уступок России, поскольку не верит, что это остановит военные действия Кремля. Зеленский подчеркивает, что победа Украины – это сохранение независимости и возвращение границ в 1991 году.