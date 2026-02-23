Об этом рассказал руководитель ОП Кирилл Буданов, высказываясь относительно переговорного процесса. Он отметил, что существует два главных сценария развития событий, передает 24 Канал.
Удастся ли достичь прекращения войны?
Глава Офиса президента рассказал, что нельзя выносить из переговорного процесса никаких важных подробностей. Он добавил, что стороны продолжают двигаться и характеризуют процесс "сдержанно оптимистично".
Однако ответить окончательно относительно результативности переговоров пока сложно.
Существует два варианта в конце концов, нет ни третьего, ни четвертого: мы дойдем до завершения войны или мы не дойдем – это будет означать продолжение войны, до конца,
– прокомментировал Буданов.
Генерал также выразил надежду, что уже в ближайшие дни состоится новый обмен пленными. Кирилл Буданов не уточнил, сколько именно лиц планируют включить в списки на обмен, однако подчеркнул, что речь идет о существенно большем количестве, чем во время предыдущего возвращения.
Также ожидается новая трехсторонняя встреча с участием делегаций Украины, России и США, которая должна состояться в конце этой недели. Параллельно украинская власть продолжает подготовку к потенциальным переговорам между Владимир Зеленский и Владимир Путин, хотя организация такого саммита остается непростой задачей.
Какие заявления звучат относительно мирного урегулирования войны?
Спецпредставитель США Стив Уиткофф недавно подчеркнул важность контактов с российской стороной.
В то же время Владимир Зеленский категорически отвергает возможность территориальных уступок России, считая, что это не остановит агрессию Кремля. Он отмечает, что победа Украины заключается в сохранении суверенитета и восстановлении границ 1991 года.
Со своей стороны генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес заявил, что администрация Дональд Трамп больше давит на Киев, чем на Москву, что может иметь негативные последствия. Он также предположил, что между США и Россией уже могут существовать определенные договоренности, которые, вероятно, станут известны до 4 июля.