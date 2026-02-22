Соответствующее заявление американский чиновник сделал в интервью Fox News.

Что сказал Уиткофф о Путине?

Специальный представитель США, комментируя обвинения в свою сторону относительно неоднократных встреч с российской стороной, в частности, Владимиром Путиным неожиданно вступился и расхвалил диктатора за "честность".

Владимир Путин всегда был со мной абсолютно честным. Я это говорю, а на меня сразу нападают, но это точное утверждение,

– заявил он.

Стив Уиткофф признался, что неоднократно подвергался критике со стороны других из-за встреч с Владимиром Путиным, которые прошли по меньшей мере 8 раз. По его словам, контакты были необходимы для лучшего понимания ситуации.

"Как бы вы заключили сделку с кем-то на другой стороне, если бы не знали, где находится другая сторона? Нужно было понять, каковы его мотивы и цели. Я действительно думаю, что многие из тех встреч сейчас становятся очень актуальными", – добавил он.

По его мнению, предыдущие переговоры в Москве все же были важными. Американский чиновник выразил надежду, что дело удастся довести до конца, имея в виду окончание российско-украинской войны.

О чем еще заявил Уиткофф?