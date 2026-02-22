Соответствующее заявление американский чиновник сделал в интервью Fox News.
Что сказал Уиткофф о Путине?
Специальный представитель США, комментируя обвинения в свою сторону относительно неоднократных встреч с российской стороной, в частности, Владимиром Путиным неожиданно вступился и расхвалил диктатора за "честность".
Владимир Путин всегда был со мной абсолютно честным. Я это говорю, а на меня сразу нападают, но это точное утверждение,
– заявил он.
Стив Уиткофф признался, что неоднократно подвергался критике со стороны других из-за встреч с Владимиром Путиным, которые прошли по меньшей мере 8 раз. По его словам, контакты были необходимы для лучшего понимания ситуации.
"Как бы вы заключили сделку с кем-то на другой стороне, если бы не знали, где находится другая сторона? Нужно было понять, каковы его мотивы и цели. Я действительно думаю, что многие из тех встреч сейчас становятся очень актуальными", – добавил он.
По его мнению, предыдущие переговоры в Москве все же были важными. Американский чиновник выразил надежду, что дело удастся довести до конца, имея в виду окончание российско-украинской войны.
О чем еще заявил Уиткофф?
Он назвал войну в Украине бессмысленной, мол, стороны спорят за территории и не могут найти консенсус именно в этом вопросе, а также заговорил о возможной встрече Зеленского и Путина с участием Трампа.
К слову, совсем недавно американский президент похвалил своего спецпредставителя Стива Уиткоффа за умение договариваться с Владимиром Путиным. Их первая встреча в Кремле длились более четырех часов.
В конце января Уиткофф заявил о "продуктивных и конструктивных" встречи в Майами с Кириллом Дмитриевым в рамках посреднических усилий США по продвижению мирного урегулирования "украинского конфликта".