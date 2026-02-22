Как отметил 24 Каналу публицист, правозащитник Марк Фейгин, результат боевых действий до сих пор непредсказуем для России. Поэтому вполне вероятно, что если бы Путин мог отмотать время назад, то никогда бы не начинал войну.

В чем фатально просчитался Путин?

Сейчас глава Кремля убеждает, что у России якобы не было другого выхода, говорит о расширении НАТО и росте угроз, но ничего из этого не является правдой. Если бы в 2022 году Путин понимал, что ему будет сопротивляться вся страна, а не 10%, как он рассчитывал, то не начинал бы вторжение.

Я долго размышлял, почему так произошло, ведь Путин – это лишь продукт советской, постсоветской системы, член партии. В его представлении Россия была такой большой, что никто не мог ей сопротивляться, особенно Украина, потому что масштабы несоизмеримы,

– подчеркнул Марк Фейгин.

Российский диктатор не понял, что времена сильно изменились, развал СССР привел к тому, что на пространстве бывшего Советского Союза возникли независимые государства. Их население имеет за что воевать и что защищать, ведь сформировано национальное сознание.

"В Москве этого так и не поняли, потому что считают распад СССР трагическим событием, незакономерным результатом. Но на самом деле это было ожидаемо. Все империи рухнули, добровольно отказались от своих колоний, потому что понимали, что удерживать их военным путем глупо", – добавил правозащитник.

Но Путин решил по-другому и до сих пор не принял, что время таких империй давно прошло. Народы хотят жить отдельно и никакие соглашения, денежные обещания не сработают, потому что люди воспринимают Россию как "тюрьму народов". Глава Кремля зашел очень далеко и теперь не знает, как остановиться.

Обратите внимание! Генерал армии США в отставке Дэвид Петреус заметил, что несмотря на желание Путина, Россия не сможет бесконечно пополнять потери. Уже сейчас на фронте погибает больше оккупантов, чем вражеская мобилизационная система может набрать. Впрочем Путин понимает, что не может остановить войну, потому что это обернется серьезными проблемами для его режима.

В Кремле боятся, что после окончания боев население начнет подсчитывать, стоили ли результаты, потраченных ресурсов, жизней людей. К тому же страна полностью изолирована, создан класс людей - ветеранов так называемой "сво", которыми невозможно управлять. Поэтому пока для режима есть только один выход – продолжать воевать.

Что официально говорят в России о завершении войны?