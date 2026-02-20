Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
Что сказал Песков о переговорах?
Песков во время разговора о продлении санкций США заявил, что у Москвы нет завышенных ожиданий относительно переговорного процесса с Вашингтоном. Он отметил, что переговоры очень сложные и растянутые по времени.
Путин планирует провести оперативное совещание 20 февраля с постоянными членами Совета безопасности.
Также, по словам Пескова, как только будет достигнуто понимание, Россия сообщит о следующем раунде переговоров по Украине.
Какие еще заявления делал Песков о переговорах?
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что прорыв в переговорах по Украине возможен лишь при соблюдении договоренностей, которые якобы были достигнуты во время встречи в Анкоридже, при этом детали Москва раскрывать не планирует.
Однако, после переговоров в Женеве Песков заявил, что процесс находится на стадии, которая не предусматривает публичных комментариев, и отказался раскрывать детали. В то же время его слова прозвучали на фоне заявлений главы российской делегации Владимира Мединского о возможном новом раунде переговоров уже в ближайшее время, что создало впечатление противоречий в позиции Москвы.
В отличие от сдержанной риторики Кремля, Владимир Зеленский заявил о желании провести следующую встречу еще до конца февраля. Такая разница в заявлениях может свидетельствовать о намеренной тактике Кремля – сохранять неопределенность и оставлять за собой решающее слово в переговорном процессе.