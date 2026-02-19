Об этом пишет российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Переговоры в Женеве являются третьим раундом трехсторонних встреч по мирному урегулированию войны в Украине. Впрочем подробностей об их ходе не слишком много.

Пресс-секретарь Путина говорит, что любая информация о результатах встреч будет обнародована главным российским переговорщиком Владимиром Мединским.

Переговоры (в Женеве – 24 Канал) продолжаются второй день, если будет какая-то информация, то ею с вами поделится наш главный переговорщик Владимир Мединский. Сейчас пока что о том, что обсуждалось, вряд ли следует говорить, нужно дождаться завершения этого раунда,

– добавил Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о промежуточных итогах третьего раунда переговоров в Швейцарии, спикер отметил, что прямые доклады Путину идут, впрочем делать оценки еще рано.

