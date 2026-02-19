Об этом пишет российский "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
Как в Кремле отреагировали на предложение Зеленского встретиться с Путиным?
Переговоры в Женеве являются третьим раундом трехсторонних встреч по мирному урегулированию войны в Украине. Впрочем подробностей об их ходе не слишком много.
Пресс-секретарь Путина говорит, что любая информация о результатах встреч будет обнародована главным российским переговорщиком Владимиром Мединским.
Переговоры (в Женеве – 24 Канал) продолжаются второй день, если будет какая-то информация, то ею с вами поделится наш главный переговорщик Владимир Мединский. Сейчас пока что о том, что обсуждалось, вряд ли следует говорить, нужно дождаться завершения этого раунда,
– добавил Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о промежуточных итогах третьего раунда переговоров в Швейцарии, спикер отметил, что прямые доклады Путину идут, впрочем делать оценки еще рано.
Какие заявления звучали относительно переговоров в Женеве?
Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отметил, что разговор был сложным, однако имел важное значение для дальнейшего продвижения диалога".
Секретарь СНБО Алексей Умеров охарактеризовал переговоры в Женеве как "интенсивные и содержательные".
Президент Зеленский сообщил о значительном прогрессе в военном направлении, в частности стороны согласовали механизм прекращения огня в Украине с участием Штатов.
В то же время глава государства признался, что Россия снова пытается затягивать время заключения мирного соглашения.
Глава российской делегации Мединский отметил, что трехсторонние встречи были тяжелыми, но деловыми.