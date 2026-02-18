О результатах переговоров высказался глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров.

Какие итоги переговоров?

Умеров охарактеризовал переговоры в Женеве как интенсивные и наполненные содержанием. Делегации детально прорабатывали политическое и военное направления, параметры безопасности, а также возможные механизмы воплощения достигнутых решений.

По его словам, ряд вопросов удалось уточнить, остальные требуют дальнейшей координации на следующих этапах.

Мы сосредоточены на отработке ключевых положений, необходимых для финализации процесса. Это сложная работа, которая требует согласования всех сторон и времени. Продвижение есть, но пока без деталей,

– отметил Умеров.

Следующий шаг будет заключаться в том, чтобы передать наработанное на рассмотрение президентам и подготовить реальную, а не только декларативную основу для реализации.

Главная цель, по словам секретаря СНБО, остается неизменной. Речь идет о достижении справедливого мира для Украины.

В то же время он поблагодарил американских партнеров за содействие проведению встречи, а также швейцарской стороне за предоставленную для встречи платформу.

Какие еще заявления звучали относительно переговоров?