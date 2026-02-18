В то же время политические вопросы остаются предметом обсуждений и диалога. Об этом сообщил Зеленский в эксклюзивном комментарии для 24 Канала.

Что сказал президент?

По словам президента, стороны договорились о механизме мониторинга прекращения огня.

Военные понимают, как мониторить прекращение огня и прекращение войны, если будет политическое соглашение. Мониторинг будет точно с участием американской стороны, – сказал Зеленский.

Детали технических нюансов контроля будут сообщены после возвращения украинской делегации. Президент подчеркнул, что достигнутый прогресс в военном направлении является важным сигналом для всех сторон.

Что касается политической составляющей, Зеленский подчеркнул, что позиции сторон пока различаются, а обсуждение сложных и чувствительных вопросов продолжается.

"Был диалог, договорились идти дальше, договорились продолжать. Там такого прогресса, как в военном плане, я не услышал", – добавил президент.

Президент поблагодарил американскую и швейцарскую стороны за организацию встречи и отметил важность европейского присутствия в переговорах. Это, по его мнению, создает дополнительные возможности для конструктивного развития переговорного процесса.

Что рассказала российская сторона о переговорах?