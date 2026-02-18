На эти два события в разговоре с 24 Каналом обратил внимание политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что Россия занимается таким образом усилением эскалации и делает это как раз во время переговорного процесса, а накануне встречи в Женеве нанесла массированный удар по Украине.

На переговоры в Женеве прибыли европейцы

Принимая во внимание поведение Кремля, по словам политтехнолога, мало кто на Западе, кроме Трампа, действительно верит в стремление российской стороны вести переговоры предметно. Анализируя заявление Патрушева, Шейтельман отметил, что он озвучивает нереалистичные вещи, потому что Россия не сможет задерживать европейские корабли.

Трехсторонняя встреча 17 февраля в Женеве продолжалась почти четыре часа. На этот раз приехали европейцы, что не понравилось российской делегации. Как бы Москва не пыталась отбросить Европу с переговорного трека, ей это не удается. Европейские страны пристально следят за процессом.

К сведению! Секретарь СНБО и глава украинской переговорной группы Умеров сообщил, что провел отдельную встречу с представителями США, Франции, Великобритании, Германии, Италии, Швейцарии. Стороны обсудили итоги раунда переговоров от 17 февраля. Он отметил необходимость координации действий между Украиной, США и Европой и заверил, что есть понимание общей ответственности за конечный результат.

На этот раз российскую переговорную группу возглавлял снова Мединский, помощник главы Кремля и как его представляют в России – доктор исторических наук (в прошлый раз в ней в основном были представлены военные и разведчики, а Мединский в Абу-Даби присутствовал не был). В Швейцарии политическая подгруппа быстрее завершила свою работу, а вот военная заседала дольше.

"После Абу-Даби нам рассказывали, что тогда обсуждали возможность КПП для гуманитарного перехода жителей оккупированных территорий на неоккупированные или как теоретически разделить Запорожскую АЭС. А о чем они сейчас разговаривают да еще и с Мединским? Неужели действительно о преподавании русского языка в Украине или наоборот украинского в России? Мне сложно это представить. Этот переговорный процесс ни о чем", – считает политтехнолог.

Как подытожил Шейтельман, между украинской и российской сторонами пока нет точек соприкосновения по главным вопросам. Поэтому сейчас вероятно обсуждаются другие, второстепенные. Сомнений в достижении весомых результатов во время нынешнего раунда переговоров добавляет и то, что Кремль вернул возглавлять свою делегацию Мединского, которого, к слову, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк назвал "анекдотическим персонажем".

Напомним! Советник руководителя ОПУ Подоляк считает, что Мединский – не о переговорах, а о превращении этого процесса в шоу своими рассказами собственного видения истории. В свое время он озвучивал, что Россия не будет отвечать за долги Советского Союза, при этом все, что она получила от него, в том числе земли, по праву считает своим.

