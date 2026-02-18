Об этом свидетельствует его публикация в соцсети Х. Отметим, что переговоры также запланированы на среду, 18 февраля.
Какие результаты первого дня переговоров?
Американский дипломат сообщил, что США провели третью серию трехсторонних переговоров с Украиной и Россией, по указанию президента Дональда Трампа. Он поблагодарил Швейцарию за гостеприимство во время встреч.
Успех президента Трампа в объединении обеих сторон этой войны привел к значительному прогрессу, и мы гордимся тем, что работаем под его руководством, чтобы остановить убийства в этом ужасном конфликте,
– написал он.
По словам Стива Уиткоффа, обе стороны договорились предоставить новую информацию, в частности относительно встреч, которые уже состоялись, своим лидерам и продолжить работу над достижением соглашения, направленного на окончание войны.
Комментарий Стива Уиткоффа по результатам первого дня переговоров / Скриншот 24 Канала
Кстати, ранее Владимир Зеленский поручил своей команде ранее Владимир Зеленский поручил своей команде поднять вопрос встречи ис российским диктатором Владимиром Путиным. Этот вопрос будет поставлен российской стороне в рамках переговоров в Швейцарии.
Что произошло на последних переговорах?
Axios сообщало, что переговоры в Женеве продолжались более 4 часов и и были довольно напряженными. Сначала была общая часть, а затем переговорщики от трех стран разделились на политическую и военную подгруппы.
По предварительной информации, переговоры в политической группе в Женеве сегодня "зашли в тупик". Причиной этого стали позиции, которые представил новый главный российский переговорщик Владимир Мединский.
Напомним, незадолго до этого Россия объявила, что в повестке дня будет вопрос территорий. Украина планирует поднять темы энергетического перемирия и гуманитарных вопросов. Нашу делегацию возглавил Рустем Умеров.