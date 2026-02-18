Про це свідчить його публікація у соцмережі Х. Зазначимо, що переговори також заплановані на середу, 18 лютого.

Які результати першого дня переговорів?

Американський дипломат повідомив, що США провели третю серію тристоронніх переговорів з Україною та Росією, за вказівкою президента Дональда Трампа. Він подякував Швейцарії за гостинність під час зустрічей.

Успіх президента Трампа в об'єднанні обох сторін цієї війни призвів до значного прогресу, і ми пишаємося тим, що працюємо під його керівництвом, щоб зупинити вбивства в цьому жахливому конфлікті,

– написав він.

За словами Стіва Віткоффа, обидві сторони домовилися надати нову інформацію, зокрема стосовно зустрічей, які вже відбулися, своїм лідерам та продовжити роботу над досягненням угоди, спрямованої на закінчення війни.



Коментар Стіва Віткоффа за результатами першого дня переговорів / Скриншот 24 Каналу

До речі, раніше Володимир Зеленський доручив своїй команді порушити питання зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним. Це питання буде поставлено російській стороні у межах переговорів у Швейцарії.

Що відбулося на останніх переговорах?