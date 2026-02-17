Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Axios.
Що сказав Зеленський про підготовку до зустрічі з Путіним?
Володимир Зеленський наголосив, що найкращий спосіб досягти прориву у питанні територій – це зустрітися з Путіним особисто.
Український лідер також сказав, що доручив своїй команді порушити питання про майбутню зустріч на рівні лідерів у Женеві.
Журналісти наголосили, що розв'язання територіального питання таким чином, щоб обидві сторони могли його прийняти, є головним завданням спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера на переговорах у Швейцарії.
До речі, український політолог Володимир Фесенко висловив в етері 24 Каналу думку, що тристороння зустріч у Женеві – радше проміжний раунд, який не матиме серйозного прориву. Адже главою переговорної групи знову призначили псевдоісторика, помічника Путіна – Володимира Мединського, який відомий своїми пропагандистськими шоу.
Що раніше казав Зеленський про можливу зустріч з президентом Росії?
Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітись із російським диктатором у будь-якому форматі. Водночас глава держави висловив сумнів щодо ймовірності такого спілкування, адже наразі жодна зі сторін не проявляє реального бажання зустрічі.
Водночас глава держави наголошував, що переговорів з Росією у Москві або Білорусі не буде, оскільки Росія є агресором. З усім тим, Україна готова підтримувати ідеї США зустрічатися на будь-яких територіях.
Цікаво, що раніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков цинічно заявляв, що зустріч Зеленського й Путіна "можлива лише в Москві". Фактично, висуваючи таку умову, Кремль унеможливлює зустріч двох лідерів.